CHP'de Akşener hazırlığı 6'lı masayı karıştırdı: Yapacakları teklif kulisleri hareketlendirdi

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru yaklaşırken; 6'lı masanın aday henüz açıklanmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday için 13 Şubat tarihini işaret ederken kulisler bir anda hareketlendi. İYİ Parti'den gelen açıklama kafaları karıştırırken; Kılıçdaroğlu'nun "Aday 13 Şubat'ta belli olacak" açıklamasının 6'lı masa'daki diğer beş partiye sürpriz olduğu iddia edildi. Öte yandan CHP'nin İYİ Parti lideri Meral Akşener'e götüreceği iddia edilen teklif de gündem oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’ü işaret etmesinin ardından seçimler için geri sayım başladı. Siyaset gündemi hızlanırken,; CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 6'lı masa "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"ni dün açıklandı. 9 ana başlık altındaki 75 alt başlıkta; 2 bin 300’den fazla hedef, politika ve proje ortaya konuldu. Söz konusu mutabakat metni kamuoyuyla paylaşırken, "Aday kim olacak?" sorusu ise henüz yanıt bulmadı.

Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ı işaret etti

Söz konusu adayı ne zaman açıklanacağıyla ilgili ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Öyle bir karar aldık. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde. 13 Şubat'ta mı olur? Yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız, bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur. Burada da büyük bir olasılıkla 13'ünde karar alacağız." ifadelerini kullandı.

İyi Parti'nin açıklaması kafaları karıştırdı

Söz konusu açıklama sonrası İYİ Parti'den gelen açıklama ise kafaları karıştırdı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Son açıklanan altılı masa toplantısındaki bildiride konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirileceği bilgisi mevcut ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil" ifadelerini kullandı.

Peş peşe gelen açıklamalar Ankara'yı hareketlendirirken; tv100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına bağlanan tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, art arda önemli kulis bilgilerini paylaştı.

Deniz Gürel’in kulis bilgileri şu şekilde:

"Bizim de basın mensupları olarak en çok sorduğumuz dört soru vardı:

1- 13 Şubat’ta aday belli olacak mı?

2- 13 Şubat’a partiler nasıl hazırlanacak?

3- Masaya adaylar nasıl gelecek?

4- Aday belli olduktan sonra genel başkanlar nasıl konumlanacak?

Kılıçdaroğlu tarih vermişti... İYİ Parti'den yeni açıklama geldi

Öncelikle 13 Şubat’ta aday belli olacak sözünü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dile getirdi. Benim geride kalan partilerin kurmaylarıyla konuşmamda bir önceki toplantıda böyle bir kararın alınmadığı ifade edildi. Bugün de İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bunu da ifade etti.

Kılıçdaroğlu açıklamaları sürpriz oldu

Aslında masanın diğer beş partisine ‘Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları sürpriz oldu’ desek yanlış olmaz. Çünkü masada alınmış öyle bir karar yok. Bu da açıkça ifade edildi.

"CHP masaya Kılıçdaroğlu'nun ismini getirecek"

Millet İttifakı’nın iki ana kolonu var. Bir tanesi CHP bir tanesi ise İYİ Parti… CHP’nin adayı belli; CHP masaya Kılıçdaroğlu’nun ismini getirecek. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in cephesinde Kılıçdaroğlu karşıtlığından ziyade, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanıp kazanamayacağıyla ilgili bir endişesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kendi oyunu maksimize etmek hem de adaya yöneltmek istiyor.

İYİ Partili kurmaylar da endişe var

Bu noktada sadece Akşener değil her kademeden İYİ Partili kurmaylar da siyasiler de Kılıçdaroğlu’nun kazanacak aday sıfatının altını doldurup doldurmadığıyla ilgili ciddi bir endişe var. Bunun aşılabilmesi için CHP kulislerinde ‘Güçlü bir cumhurbaşkanı yardımcılığı’ konuşuluyor.

"Akşener'e teklif edilecek"

İcracı bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak bu yardımcılığın Akşener’e teklif edilmesi ve fiili bir Başbakanlık yaratılarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önündeki engeli kaldırma fikir var."