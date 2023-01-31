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Merih Demiral'ın İtalya devine transferi an meselesi

Merih Demiral'ın İtalya devine transferi an meselesi

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral hakkında İtalya basınında bomba bir iddia dolaşıyor. 24 yaşındaki milli stoper, İnter'e transfer olabilir. 

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İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Serie A devi Inter, PSG'ye transfer olması beklenen yıldız stoperi Milan Skriniar'ın boşluğunu Merih Demiral ile doldurmak istiyor.

Inter ile PSG'nin Skriniar transferini ocak ayında bitirmek istediği belirtilirken, bu durumda mavi-siyahlı kulübün Merih için son dakika atağı yapacağı kaydedildi.

İki kulübün anlaşamaması ve transferin sezon sonuna kalması halinde ise Inter'in, Merih Demiral'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Juventus'tan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'ya transfer olan Merih, bu sezon 17 Serie A maçında forma giyerken, 1 de gol kaydetti. Atalanta Serie A'da 38 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.

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