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HABER /  POLİTİKA

Cumhur ittifakında bomba gelişme! Fuat Uğur görüşme detaylarını aktardı

Cumhur ittifakında bomba gelişme! Fuat Uğur görüşme detaylarını aktardı

"Cumhur İttifakı cephesinde önümüzdeki bir iki hafta içerisinde çok önemli ve ilginç gelişmelere tanık olabiliriz." diyen tv100 yazarı Fuat Uğur ittifaka yeni katılım sinyalleri verdi ve detayları aktardı.

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Cumhur İttifakı’ndaki karar verici mekanizmanın Erdoğan ile Devlet Bahçeli olduğunu belirten Uğur, "Cumhur İttifakı’nın üç partiyle (AK Parti-MHP-BBP) sınırlı kalmaması gerektiğini epeydir yazmak istiyordum ama dün konuştuğum bazı siyasetçilerin konuya ilişkin çalışmalar yürüttüklerini öğrendiğimde bu istikametin kaçınılmaz olduğu netleşti böylece." ifadelerini kullandı. 

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Ocak tarihinde HÜDAPAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştüğünde anlaşıldı ki Külliye’deki irade de bu yönde." diye yazan Uğur yazısında şunları kaydetti:

Çünkü sadece iktidardakilerin değil, bazı muhalif siyasetçilerin de defalarca belirttiği gibi, 14 Mayıs 2023 seçimi millî ve gayri millî cephe arasındaki mücadeleye sahne olacak.

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