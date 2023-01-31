Haritaya bakın! 10 gün bu kadar kar yağacak! İstanbul ve Ankara dahil 33 il için kar yağışı uyarısı
İSTANBUL'da kar ne zaman yağacak sorusu bugün cevabını buluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara dahil 33 kentte bugün kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Orhan Şen İstanbul'da nereye ne kadar kar yağacağını açıklarken, Kerem Ökten, paylaştığı harita ile kar sevenleri mutlu edecek...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Eskişehir dahil 33 için kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul'da kar yağışı beklenirken, Ankara güne beyaz örtüye bürünmüş olarak uyandı. Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul'un hangi bölgelerine kar yağacağını anlatırken Kerem Ökten, 10 gün yağması beklenen karın miktarını gösteren haritayı paylaşıp uyardı. İşte 31 Ocak 2023 hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Erzincan ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İzlanda soğukları tüm yurdu sardı
İzlanda soğukları yurdun tamamında etkisini gösteriyor. Soğuklarla birlikte Doğu Anadolu'nun birçok ilinde kar yağışı etkisini gösterdi. Birçok ilde hava sıcaklığı eksi değerlere ulaştı. Kar yağışının bugün itibarıyla iç kesimlerde de etkisini göstermesi bekleniyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri başta olmak üzere bir çok ilde kar yağışı etkisini gösterecek.
33 il için kar uyarısı
Meteoroloji'nin hava tahminine göre Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Niğde, Karaman, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Ankara, Eskişehir, Karabük, Bolu ve Bilecik illeri için kar yağışı uyarısı yapıldı.