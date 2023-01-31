Haritaya bakın! 10 gün bu kadar kar yağacak! İstanbul ve Ankara dahil 33 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Erzincan ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.