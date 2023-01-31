Özgür Demirtaş 38 günde haklı çıktı Ahmet Hakan ve Abdulkadir Selvi'yle dalga geçti

Özgür Demirtaş, "Asgari ücret ne kadar artarsa artsın hiçbir işe yaramaz. O para eriyip gidecek" sözleriyle canlı yayında "Kahvedeki adam gibi konuşuyor" diye dalga geçen Ahmet Hakan ve Abdulkadir Selvi'den intikamını aldı. Türk-İş'in açıkladığı 8 bin 875 liralık açlık sınırını hatırlatan Demirtaş, 38 günde haklı çıkmış oldu...

Abone ol

TÜRK-İŞ, ocak ayı için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarını hesaplayan açlık sınırı 8 bin 864 TL’ye yükselerek asgari ücretin üzerine çıktı. Bir ailenin aylık kira, ulaşım, fatura, eğitim, sağlık, giyim gibi tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise 28 bin 875 TL’ye yükseldi. Bunun üzerine Prof. Dr. Özgür Demirtaş, CNN Türk canlı yayınında kendisiyle dalga geçen Ahmet Hakan ve Abdülkadir Selvi'ye "No oldu?" diye sordu...

Kahvedeki adam gibi konuşuyor

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücret görüşmeleri sürerken 22 Aralık 2022 günü yaptığı paylaşımlarda, "Asgari ücret ne kadar artarsa artsın hiçbir işe yaramaz. O para eriyip gidecek, alım gücü düşecek, bu yazdıklarım yine gerçek olacak" dedi. CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan, Özgür Demirtaş'la "Böyük ekonomist", "Kahvehanedeki adam gibi konuşuyor" diye dalga geçti.

Hükümeti cilalarken utanmıyor musunuz

Özgür Demirtaş bir gün sonra Ahmet Hakan ve konuklarına sosyal medyadan topa tuttu. "Siz ekonomi eğitimi aldınız mı da konuşuyorsunuz" diyen Özgür Demirtaş, "Hükümeti cilalarken hiç mi vicdanınız sızlamıyor" diye sordu. Ancak Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı rakamları Özgür Demirtaş'ı haklı çıkardı. Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

HABERİN AYRINTILARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Özgür Demirtaş 38 günde haklı çıktı

Asgari ücret ne kadar artarsa artsın hiçbir işe yaramaz. O para eriyip gidecek, alım gücü düşecek, bu yazdıklarım yine gerçek olacak" sözleri sadece 38 gün sonra gerçek olan Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden Ahmet Hakan ve Abdulkadir Selvi ile dalgasını geçti. Demirtaş, "Ne oldu?" diye sorup Ahmet Hakan ve Abdulkadir Selvi'yi de etiketledi.