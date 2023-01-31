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6 ay önce evlenmişti! Genç öğretmenin kahreden ölümü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
6 ay önce evlenmişti! Genç öğretmenin kahreden ölümü

ADANA’da arkadaşlarının düğününe katıldıktan sonra dönüş yolunda meydana gelen kazada genç öğretmen Gamze Aras Şavlı hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'da öğretmen olan arkadaşlarının düğününe katılan Gamze Aras Şavlı, eşi Fırat Şavlı, arkadaşları Esat Çeçen ve Damla Çeçen dönüş  için yola çıktılar. Dönüş yolunda otomobil, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada, Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni olan 28 yaşındaki Gamze Aras Şavlı hayatını kaybetti.  6 ay önce nikah masasına Fırat Şavlı ile oturan Gamze Aras Şavlı'nın cenazesi, gözyaşları ve dualar arasında Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacardoğanşalı köyü mezarlığında toprağa verildi.

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