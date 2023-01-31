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Antalya'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı tırların geçişi durduruldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı tırların geçişi durduruldu

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir Kara Yolu üzerinde, bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye kadar ulaşırken kara yolu saat 01.30 itibarıyla tırların geçişine kapatıldı.

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Gece 23.00 civarında Akseki merkezden itibaren başlayan kar yağışı Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren etkili oldu.

Kar yağışı ile birlikte buzlanma nedeni ile güvenlik açısından Akseki-Seydişehir kara yolu uzun araçlara kapatıldı. Akseki Bölge trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Ayrıca buzlanma nedeni ile de diğer araçların geçişine zincirli geçişlerine müsaade ediyor.

Kar yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

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