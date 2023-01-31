BIST 5.077
DOLAR 18,81
EURO 20,40
ALTIN 1.158,30
HABER /  GÜNCEL

CHP'de 81 il başkanıyla seçim güvenliği toplantısı

CHP'de 81 il başkanıyla seçim güvenliği toplantısı

CHP Genel Merkezi'nde 81 il başkanıyla, seçim güvenliğine ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıda seçim ve sandık güvenliği konusu ele alındı, örgütlerin hazırlıkları değerlendirildi

Abone ol

CHP Genel Merkezi'nde 81 il başkanının katılımıyla seçim ve sandık güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. 3 genel başkan yardımcısı tarafından bilgi verilen toplantıda seçim güvenliği konusunda altılı masanın işbirliğine vurgu yapıldı.

Altılı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklandı. Toplantıya CHP'nin 81 il başkanı ve büyükşehir belediye başkanları da katıldı.

Lansman bittikten sonra il başkanları Genel Merkez'e geçti. Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda seçim ve sandık güvenliği konusu ele alındı, örgütlerin hazırlıkları değerlendirildi. Muharrem Erkek, seçim güvenliğinin hukuki boyutuyla ilgili bilgi verdi. Özellikle her okulda bir en az bir avukatın görevlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Toplantıda altılı masa ile seçim güvenliği için yapılan işbirliği de gündeme geldi. 81 ilde sandıkların güvenliği için işbirliği yapılacağı belirtildi.

CHP
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye diken üstünde yeni açıklama korkunç! Kabus hızla yayılmaya başladı
Türkiye diken üstünde yeni açıklama korkunç! Kabus hızla yayılmaya başladı
6 ay önce evlenmişti! Genç öğretmenin kahreden ölümü
6 ay önce evlenmişti! Genç öğretmenin kahreden ölümü
Antalya'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı tırların geçişi durduruldu
Antalya'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı tırların geçişi durduruldu
Ankara merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu
Ankara merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu
Ankara'da yapılan ilaçlama hastanelik etti! Bina tahliye edildi
Ankara'da yapılan ilaçlama hastanelik etti! Bina tahliye edildi
Rusya’dan petrol kararı! Süre yarın başlıyor
Rusya’dan petrol kararı! Süre yarın başlıyor
CHP'de Akşener hazırlığı 6'lı masayı karıştırdı: Yapacakları teklif kulisleri hareketlendirdi
CHP'de Akşener hazırlığı 6'lı masayı karıştırdı: Yapacakları teklif kulisleri hareketlendirdi
Merih Demiral'ın İtalya devine transferi an meselesi
Merih Demiral'ın İtalya devine transferi an meselesi
Cumhur ittifakında bomba gelişme! Fuat Uğur görüşme detaylarını aktardı
Cumhur ittifakında bomba gelişme! Fuat Uğur görüşme detaylarını aktardı
İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Gemi trafiği çift yönlü durduruldu
İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Gemi trafiği çift yönlü durduruldu
İşte Milletin Sözü, Yarının Türkiyesi! 31 Ocak 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
İşte Milletin Sözü, Yarının Türkiyesi! 31 Ocak 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Yazlıkçıların kaldığı apartmanda şok! Televizyon, kombi, tencere...
Yazlıkçıların kaldığı apartmanda şok! Televizyon, kombi, tencere...