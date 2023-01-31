CHP'de 81 il başkanıyla seçim güvenliği toplantısı

CHP Genel Merkezi'nde 81 il başkanıyla, seçim güvenliğine ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıda seçim ve sandık güvenliği konusu ele alındı, örgütlerin hazırlıkları değerlendirildi

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CHP Genel Merkezi'nde 81 il başkanının katılımıyla seçim ve sandık güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. 3 genel başkan yardımcısı tarafından bilgi verilen toplantıda seçim güvenliği konusunda altılı masanın işbirliğine vurgu yapıldı.

Altılı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklandı. Toplantıya CHP'nin 81 il başkanı ve büyükşehir belediye başkanları da katıldı.

Lansman bittikten sonra il başkanları Genel Merkez'e geçti. Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda seçim ve sandık güvenliği konusu ele alındı, örgütlerin hazırlıkları değerlendirildi. Muharrem Erkek, seçim güvenliğinin hukuki boyutuyla ilgili bilgi verdi. Özellikle her okulda bir en az bir avukatın görevlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Toplantıda altılı masa ile seçim güvenliği için yapılan işbirliği de gündeme geldi. 81 ilde sandıkların güvenliği için işbirliği yapılacağı belirtildi.