Meral Akşener'den İmamoğlu'na bomba öneri bu kulis ortalığı karıştıracak

Yazar Talat Atilla, altılı masanın 13 Şubat'ta yapacağı toplantı öncesi Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu'na "Partinden istifa et, bizden aday ol!" önerisinde bulunduğuna dair kulis paylaştı.

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Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı şubat ayı içinde açıklanacak ancak masadaki liderler adayda uzlayabilmiş değil.

Özellikle de Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında derin ayrılık söz konusu. CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ısrarcı olurken Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk bakıyor.

Aday isimleriyle ilgili kulisler hareketlenirken çarpıcı bir yazı Türktime yazarı Talat Atilla'dan geldi.

"Partinden istifa et, bizden aday ol"

Akşener'in başından bu yana hep İmamoğlu'nu istediğini yazan Atilla, kuvvetli bilgi dediği kulisi yazısında aktardı:

"Mansur Yavaş'a olan kısmi ilgisinin bir bölümü stratejik, bir kısmı da iyi parti tabanının Yavaş'ı istediğini bildiği için tabanın da gazını almış olmak içindi..

Akşener, Yavaş'a göreve ilk geldiği günlerde partisinin bazı terfi/tayin konularını iletmiş, Yavaş bu taleplere mesafeli yaklaşmıştı!

Bunu unutmamış da olabilir!

Bana göre Yavaş ve Akşener birbirlerine hiç bir zaman tam güvenmediler!

Sanki her ikisi de aynı gün Hz. Ali'nin "Bir kimse senden emin değilse, sen de ondan emin olma! " sözünü okumuş gibiler!

Hz. Ali'nin yolundalar yani!

Ve gelelim finale...

Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na "Ben 13'ünde yapılacak toplantıya anketleri çantama koyarak gideceğim. Kemal Beye saygımız sonsuz ama şayet direnirse, Türkiye için tek çıkış yolumuz seçimi kazanmak olduğunu söyleyeceğim. Partinden istifa et, bizden aday ol! " dediğine dair güçlü bir bilgim var.

Haber kaynağım bu konuşmadan sonrasını off the record olarak söyledi.

Ancak şu iki dip notu söyleyebilirim.

1) Akşener bu teklifine henüz net bir yanıt al(a)madı.

2) İmamoğlu'ndan gelecek yanıta göre aynı teklifi İlhan Kesici'ye götürebilir!