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Somer Şef ile Mehmet Şef MasterChef AllStar'da olmayacak iddiası! Acun paylaştı

Somer Şef ile Mehmet Şef MasterChef AllStar'da olmayacak iddiası! Acun paylaştı

MasterChef Türkiye'nin AllStar kadrosunda Mehmet Şef ile Somer Şef'in olmayacağı iddiası vardı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

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 MasterChef Türkiye yeni sezonda MasterChef AllStar olarak ekranlara gelecek. Yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu'nun yer almayacağı iddia edilmişti. 

Somer Sivrioğlu'nun yerine Refika Birgül, Mehmet Şef yerine de Ömer Akkor geleceği konuşuluyordu.  İddialara taraflar yanıt vermezken Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ilıcalı yarışmada yer alan iki isimle poz verip "Şefler canımız" yazdı.

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