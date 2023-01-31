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Türkiye’nin en uzun cağ kebabı Erzurum’da yapıldı

Türkiye’nin en uzun cağ kebabı Erzurum’da yapıldı

Erzurum’dan İstanbul’a hem lezzet hem kültür çıkartması hazırlığı tamamlandı. Etkinlik kapsamında 3 metrelik Türkiye'nin en uzun cağ kebabı Erzurum'da yapıldı.

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Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Erzurumlular Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 1. İspir Kurufasulye ve kültür festivali 5 Şubat pazar günü Ümraniye’de yapılacak.

Festivalin lansman töreni dadaşlar diyarı Erzurum’da yapıldı.
Ümraniye Erzurumlular Derneği Başkanı Erdal Yavuz, Ümraniye’de gerçekleşecek olan 1. İspir Kurufasulye ve Kültür Festivali’nin Erzurum’un İstanbul’a hem lezzet hem de kültür çıkartması niteliğindeki olacağını söyleyerek her yaştan ziyaretçiyi 5 Şubat’ta Ümraniye’ye davet etti.
Lansman töreni için özel olarak hazırlanan en uzun cağ kebabı ziyaretçilere ikram edildi.

Erzurum’un meşhur kadayıf dolması vatandaşlara ikram edildi.
Erzurumlular festival öncesi lezzet şölenini yoğun ilgiyle karşıladı.
Cağ kebap firma sahibi Fırat Küçük Erzurum’da cağ kebap kültürünü daha iyi yerlere taşıyacağını söyledi.

Davul zurna eşliğinde yapılan Erzurum bar ekibi gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Lansman sonrası Erzurum’dan yola çıkan 2 ton ispir fasülyesi Ümraniye santral meydanındaki 1. İspir kurufasulye ve kültür festivalinde vatandaşlara dağıtılırken, Erzurum’un diğer ünlü lezzetlerinden olan cağ kebabı ve kadayıf dolması vatandaşlara ikram edilecek. Festivalin İstanbul ayağında ise 25 metrelik kadayıf dolması yapılacak.

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