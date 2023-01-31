İstanbul Boğazı’nda görme engelli çift denize düştü!

Emirgan Sahili’nde görme engelli çift merdiven boşluğunu fark edemeyince denize düştü. Yardım seslerini duyan vatandaşların kurtardığı çift uzun süre kendine gelemedi.

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Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Emirgan Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaş olan görme engelli çift, sahilde yürümeye başladı. Bir süre sonra çift önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Çiftin yardım seslerini duyan vatandaşlar yardıma koştu.

Vatandaşların seferber olduğu olayda, önce genç kadın ardından da erkek arkadaşı denizden çıkartıldı.

Sırılsıklam olan iki arkadaş ardından da banka oturtuldu. Neye uğradığını şaşırsan çift olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

Korku dolu anlar kamerada