İş arkadaşlarıyla karakolda cinsel ilişkiye girdi! Evli kadının itirafları ABD'yi sarstı

ABD'de geçtiğimiz haftalarda küçük bir kasabada polis memuru olan evli kadının, mesai arkadaşıyla birçok kez cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Ülkede gündem olan yasak aşk hadisesi uluslararası basında da geniş yer tuttu. Skandalın baş rolündeki kadın ilk kez konuştu, arka arkaya itiraflarda bulundu.

Abone ol

ABD’nin Tennessee eyaletindeki La Vergne polis karakolunda görevli memur Maegan Hall’un mesai arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girdiği ve birbirlerine çıplak fotoğraflarını göndererek sürekli kur yaptığı ve mesai içinde oral ilişkiye girdiklerinin ortaya çıkmasından sonra sular durulmadı.

Skandalın patlamasıyla birlikte Hall ile birlikte ilişkiye girdiği 5 polis memuru da görevden alınırken 26 yaşındaki kadının eşinin ihbar ettiği öğrenilmişti. Hall’un konuyla ilgili ifadesi de ortaya çıktı.

"Mesai arkadaşlarım sadece sevişmek istiyordu"

Her şeyin kontrolden çıktığını ve eşiyle sancılı bir boşanma döneminde olduğunu söyleyen Hall, “Ben ve eşim bir boşanmanın içindeydik ve bu iş ortaya çıkınca bir anda kontrolden çıktı. Ben salakça davrandım ama sanırım mesai arkadaşlarım sadece sevişmek istiyordu” dedi.

"Birçok kez ilişkiye girdik"

Çavuş Lewis Powell ile birçok kez mesai saatleri içinde cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Hall, “Bu ilişkim çok toksikti. Ben ayrılmak istedim ama o kendini öldürmekle tehdit etti. Ben daha sonra ona başkasıyla görüştüğümü söyleyerek ilişkiyi bitirdim” ifadesini kullandı.

Polis, polisin eşi ve o...

İş arkadaşları Larry Holladay ile de ilişkiye girdiğini ve polis memuru Patrick Magliocco ve eşiyle de aynı anda seviştiğini söyleyen kadın, "birbirimize çıplak fotoğraflarımızı da gönderdik” dedi.

Eşini de davet etmiş

Eşi Jed’i de grup cinsel ilişkiye davet etmek için bir oyun yaptıklarını fakat eşinin bundan rahatsız olduğunu söyleyen Hall, “Çavuş Ty McGowan ve eşiyle de birlikte olmak için onu ikna etmeye çalıştım ama Jed kabul etmedi” ifadesini kullandı.

"Kurtarmaya çalışıyoruz"

Skandala rağmen eşiyle işleri yoluna koymak istediğini söyleyen Hall, “Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Çift terapisine gideceğiz. Bu kolay olmadı fakat ben bunu söylediğim için mutluyum” yorumunu yaptı.

Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte Çavuş Powell, memur Juan Lugo, Çavuş McGowan ve Dedektif Seneca Shields görevden alınmış Magliocco ve Holladay ise sadece uzaklaştırma cezası almıştı.