RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncı kuruluşları uyardı: 'Müsaade etmeyeceğiz'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) yapılan seçimle 3. kez Başkan seçilen Ebubekir Şahin, yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verdi.

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Başkanlık seçiminden sonra açıklamalarda bulunan Şahin, 3. döneminde nasıl bir politika izleyeceğine ilişkin ipuçları verdi. Şahin, açıklamalarının odağına dizileri, haber bültenlerini, tv şovları ve tartışma programlarını aldı.

RTÜK Başkanı Şahin, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde gerek televizyonlarda gerekse radyolarda, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımızın imza vererek onayladığı yayıncılık etik ilkelerine ve 6112 sayılı Yasaya aykırı yayınlar dikkatimizi çekmektedir. Şov programları, haberler ve tartışma programları ile dizilerde Türk aile yapısına aykırı örf ve adetlerimize ters içerikler artış göstermektedir. Net olarak belirtiyorum ki, değerlerimize aykırı yayınlara müsaade etmeyeceğiz.

Yine içinde bulunduğumuz günlerde bilhassa gerçeklikten uzak yayın içerikleri, habercilik etik ilkelerine aykırı manipülatif yalan haberler maalesef ekranları çokça kaplamaktadır. Halkın haber alma özgürlüğü, doğru bilgi edinilmesi ve sağlıklı kamuoyu oluşumu açısından, gerçekleri yansıtmayan hatta kurgusal olarak dizayn edilen yalan haberlerin izleyici ve dinleyiciye ulaşımı kabul edilemez. Halkımız doğruları öğrenmeyi hak eder, yalan ve yanlış bilgilere seyirciyi maruz bırakmak hiçbir yayıncının hakkı değildir. Yalan haber ve dezenformasyona asla ve asla geçit vermeyeceğiz.

Spor ve tartışma programlarında küfür ve hakaretlere varan şuur veya şuur dışı artışları dikkatle takip ediyoruz. Yasamızın 8. Maddesinde yer alan yayıncılık ilkelerine uyma noktasında itina gösterilmediği aşikardır.

Türk aile yapısını zedeleyen, toplumsal ve kültürel değerlerimize saygısız yayınlara "dur" demek 6112 sayılı yasanın bize emrettiği görevimizdir.

RTÜK olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, bilhassa seçim dönemine yaklaştığımız bugünlerde, yayınları yakından takip ederek kurallara uymayan medya hizmet sağlayıcılar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı açıkça beyan ediyorum."