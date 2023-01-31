Dizi setinde kavga Evrim Alasya küfürler yağdırdı! Kaprisleri yönetmeni kaçırdı: Ya o kadın ya ben
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Evrim Alasya'nın oynadığı TV dizisinin setinde kavga çıktı. İddiaya göre uzun süredir kaprisleriyle ekibi bezdiren Evrim Alasya'nın son isteği büyük kavganın fitilini ateşledi.
Başrolünde Evrim Alasya'nın yer aldığı bir dizinin setinde kapris krizi yaşandı.
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Uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle herkesi bezdiren Alasya'nın son isteği, yapım ekibinin iyice gerilmesine neden oldu.
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Yapım şirketinin set ekibine ayarladığı kuaförü beğenmeyen Alasya, kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi.
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Ancak yapımcı Evrim Alasya'ya bu masrafı karşılayamayacağını iletti.
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