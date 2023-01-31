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Dizi setinde kavga Evrim Alasya küfürler yağdırdı! Kaprisleri yönetmeni kaçırdı: Ya o kadın ya ben

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Dizi setinde kavga Evrim Alasya küfürler yağdırdı! Kaprisleri yönetmeni kaçırdı: Ya o kadın ya ben

Evrim Alasya'nın oynadığı TV dizisinin setinde kavga çıktı. İddiaya göre uzun süredir kaprisleriyle ekibi bezdiren Evrim Alasya'nın son isteği büyük kavganın fitilini ateşledi.

Dizi setinde kavga Evrim Alasya küfürler yağdırdı! Kaprisleri yönetmeni kaçırdı: Ya o kadın ya ben

Başrolünde Evrim Alasya'nın yer aldığı bir dizinin setinde kapris krizi yaşandı. 

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Dizi setinde kavga Evrim Alasya küfürler yağdırdı! Kaprisleri yönetmeni kaçırdı: Ya o kadın ya ben

Uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle herkesi bezdiren Alasya'nın son isteği, yapım ekibinin iyice gerilmesine neden oldu.

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Dizi setinde kavga Evrim Alasya küfürler yağdırdı! Kaprisleri yönetmeni kaçırdı: Ya o kadın ya ben

Yapım şirketinin set ekibine ayarladığı kuaförü beğenmeyen Alasya, kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi.

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Dizi setinde kavga Evrim Alasya küfürler yağdırdı! Kaprisleri yönetmeni kaçırdı: Ya o kadın ya ben

Ancak yapımcı Evrim Alasya'ya bu masrafı karşılayamayacağını iletti.

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