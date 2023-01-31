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Taksicilerin İBB’ye açtığı davaya ret

Taksicilerin İBB’ye açtığı davaya ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksi sorununun çözümü için ihtiyaç fazlası minibüs ve dolmuşları taksiye dönüştürme kararının ardından bir taksi kooperatifi tarafından açılan dava emsal bir kararla reddedildi. İBB Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "Biz kazandık. İstanbul kazandı" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin il sınırları içerisindeki ihtiyaç fazlası minibüs ve dolmuşları taksiye dönüştürme kararı taksiciler tarafından yargıya taşınmıştı. İdare mahkemesi, İBB'nin kararında hukuka aykırılık bulmayarak davanın reddinde karar verdi. Gelişmeyi duyuran İBB Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "Biz kazandık. İstanbul kazandı" dedi.

Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar veren idare mahkemesi, davacı tarafından katlanılan 377,90-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00 TL avukatlık ücretinin davacı tarafından davalı idareye ödenmesine, artan posta ücreti avansının kararın kesinleşmesinden sonra re’sen davacıya iadesine karar verdi.

Kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olacak.

Minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüştürülüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksi sorununun çözümü için adım atarak ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ile 322 dolmuşu taksiye dönüştürme kararı almıştı. Aracını taksiye dönüştürmek isteyenler, 16 Ocak 2023 Pazartesi gününden itibaren başvurularda bulunmaya başladı. Noter çekilişi yapılacak hatlardaki minibüsler için son başvuru tarihi 17 Şubat 2023 olarak belirlendi. Tamamının dönüşüme alınması nedeniyle noter çekilişi yapılmasına gerek olmayan hatlardaki minibüsler ile dolmuşlar için son başvuru tarihi ise 1 Mart 2023.

Başvurular, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Bakırköy ve Kartal'daki hizmet birimlerinden alınacak. 30 günlük başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından; taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru alınan hatlarda, noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Dönüşecek araç sayısından az veya eşit başvuru olması durumunda ise kuraya gerek olmadan, tüm başvuru sahipleri taksi dönüşümüne hak kazanabilecek.

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