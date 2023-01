Kilis'te 14 yıllık cinayetin zanlılarını lastik izi yakalattı

KİLİS'te 2009 yılında gerçekleştirilen seçimde oy kullanmaya gitmeyince kaybolduğu anlaşılan Mehmet Erdoğan, olaydan 5 gün sonra ölü olarak bulundu. Olay yerindeki traktör lastik izinden yola çıkan ekipler, 14 yıl sonra zanlıları yakaladı.

Abone ol

Kilis'in Musabeyli ilçesi Şenlikçe köyü kırsalında yaşayan M.E., 2009 Yerel Seçimlerinde muhtar adayı arkadaşına söz vermesine rağmen oy kullanmadı. Bunun üzerine kayıp olduğu ortaya çıkan M.E, yapılan 5 günlük araştırmanın ardından ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerince inceleme başlatan jandarma ekipleri olay yerindeki traktör lastik izinin peşine düştü.

Lastik izinden önce traktöre sonra da zanlılara ulaşan jandarma ekipleri düzenlediği operasyonlarda biri kadın toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan 7 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.