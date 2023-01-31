Devlet Bahçeli altılı masanın ortak mutabakat metnini topa tuttu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altılı masanın ortak mutabakat metnini değerlendirdi. Muhalefetin vaatlerini eleştiren Bahçeli, "Yıkım beyannamesidir. Bölücülüğe verilmiş güvence, milletin güvenliğine kast eden ucube bir dayatmadır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları:

"MHP'ye zincir vurmak, kement bağlamak, kelepçe takmak hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden, davamıza çamur atmaya çalışan ahmaklara, asalaklara en küçük geri adımımız söz konusu olursa gök girsin, kızıl çıksın.

"Rezil etmek için uygun zamanı bekliyoruz"

Etrafımızda dolaşanları görüyoruz, fitne yayan siyasetçileri, sosyal medya farelerini, ülkeden kaçmış şerefsizleri, FETÖ'cü hainleri, köksüzleri, kimliksizleri rezil etmek için uygun zamanı bekliyoruz. Bize kan sıçratmak isteyenlerin yüzünde şehitlerimizin kanı vardır. Şeytanın uşaklarına milletin evlatları yenilmeyecektir.

Bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara her şey haram olsun.

"14 Mayıs'ta sandıkta hesap görülecektir"

14 Mayıs'ta sandıkta hesap görülecektir. Partimizin zor durumda olduğunu söyleyen çapulcular vardır. Ağızlarından salyalar aka aka istifa edip gidenlerden, oyumuzun düştüğünden bahsediyorlar. Algı operasyonlarıyla üstümüze geliyorlar. Türkiye'yi zalimlerin kafesine hapsetmek için ne kadar ar damarı çatlamış siyasetçi varsa Cumhur İttifakı'nın kan kaybettiğini söylüyor. Bu müfteri güruhuna yuh olsun, yazıklar olsun.

Kiralık anket şirketleri Amasya'ya baktınız mı?

Bunların hepsi Amasya'yı görmüştür, ders almıştır. MHP'ye kucak açan onbinlerce vatandaşlarımızın coşkusuna cümle alem şahit olmuştur. Kiralık anket şirketleri Amasya'ya baktınız mı? Amasya'nın şahlanışını izlediniz mi? Henüz yeni başlıyoruz, alayınızı çılgına döndüreceğiz.

"Erdoğan'ın adaylığı yasaya uygundur"

Cumhur İttifakı, yeni yüzyılı Türkiye mührünü vurmaya yeminlidir. Zillet ittifakının karın ağrısı da budur. Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı bal gibi, buz gibi, anayasaya uygundur, meşrudur. Yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanlığı makamının statüsü değişmiş, partili, yürütmede tek yetkili hale dönüşmüştür. Bu yeni yönetim sistemi bir Başkanlık Sistemi'dir. Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek hukuken geçersizdir. Değişiklik teklifine ilişkin raporda açıkça ifade edildiği gibi, yeni sistemle cumhurbaşkanı için 2 defa seçilme olarak anlaşılmalıdır. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki sorumluluklarıyla sadece 1 kere seçilmiştir. 14 Mayıs'ta seçileceğine inancımız da tamdır. 14 Mayıs'ta söz ve sıra milletindir.

Altılı masaya aday seçme önerileri

Zillet İttifakı kaynayan kazan misali kapak tutmuyor. Panik havası gözlerden kaçmıyor. Bu gidişle seçimlere 1 gün kala da adayın kim olacağını tartışıyor olursalar şaşırmayacağız. Karar veremiyorlarsa kurayla adaylarını tespit etmeleri önlerinde seçenek olarak durmaktadır. Kısa ve uzun çöp çekerek de zilletin adayını çıkarabilirler. Bu da olmuyorsa 'o piti piti' tekerlemesiyle adaylarını belirleyebilirler. Buna yanaşamıyorlarsa Beyaz Saray'ı arayarak Biden'ın son talimatını alarak karşımıza çıkabilirler

Altılı masanın ortak mutabakat metnine tepki

Bugüne kadar paylaşılan güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutabakat metnine, kurumsal reformlar raporuna yeni bir zillet halkası eklenmiştir. Yıkım beyannamesidir. Bölücülüğe verilmiş güvence, milletin güvenliğine kast eden ucube bir dayatmadır. Türk milleti, zillet ittifakının sipariş metinlerine itibar etmeyecektir. Şimdi sıra milletimizdedir.

Finlandiya'ya yeşil ışık

İsveç'in NATO üyeliğinin derin dondurucuya alınmasından yanayız. Buna karşılık Finlandiya'nın kendi özel şartları çerçevesinde NATO üyeliğinin makul olduğu hususunda Cumhurbaşkanımız ile aynı görüşü paylaşıyoruz