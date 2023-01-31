FBI'ın aradığı tek kadın 'Kripto Kraliçesi' kendini ifşa etti! 4 milyar dolarla kaçmıştı...

Ruja Ignatova, kurduğu OneCoin'le dünyanın dört bir yanından binlerce insandan 4 milyar dolardan fazla para topladı. Vurgun sonrası 'Kripto Kraliçesi' olarak anılan ve FBI'ın arananlar listesindeki tek kadın olan Ignatova, 6 yıl sonra hayatta olduğunu ifşa etti. "Kripto Kraliçesi" 11 milyon sterlin değerindeki evi satışa çıkardı...

Abone ol

2017 yılında milyarlarca Dolar ile kayıplara karışan Ruja Ignatova'nın akıbeti merak konusu olmaya devam ederken İngiltere'den gelen Haber 'kripto kraliçesi'ni bir kez daha gündeme getirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra’da satışa çıkarılan lüks daire Ignatova'nın kendisini ifşa etmesine neden oldu.

Business Insider'da yer alan habere göre, Londra'daki bir dairenin mülkiyet belgeleri Ignatova'nın hayatta olduğunu gösteriyor.

42 yaşındaki Bulgaristan doğumlu Ignatova'nın bir şirket üzerinden satın aldığı daire ülkedeki kanun değişikliği nedeniyle mülk sahibinin kimliği ile yayınlandı.

Kayıp Kripto Kraliçesi podcast'inin sunucusu Jamie Bartlett'ın ilanı görmesi ile Ignatova davası bir kez daha gündeme geldi.

İlan apar topar yayından kaldırıldı

İngiliz iNews haber sitesinin 'hikayedeki en ilginç gelişmelerden biri' başlığı ile duyurduğu bu gelişme sonrası ilan yayından kaldırıldı. 11 milyon sterlin değer biçilen dairenin satılıp satılmadığı henüz netlik kazanmadı.

FBI'ın arananlar listesindeki tek kadın