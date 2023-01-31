Ani evliliğin nedeni bomba gibi düştü! Özcan Deniz'in oğlu duydu tüm aileye yayıldı
|
50 yaşındaki Özcan Deniz, 22 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile apar topar evlendi. Balayından dönen çiftle ilgili bomba bir haber geldi. Ani evliliğin nedeni belli oldu...
Feyza Aktan'la 15 aylık evliliğini bitiren Özcan Deniz, gönlünü İranlı genç modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı.
18
Bir süredir birlikte olan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde hayranlarına sürpriz yaptı ve ikili evlendi.
28
Sessiz sedasız dünyaevine giren ünlü çift, Dubai'ye balayına gitti.
38
Yurda dönen çift, havalimanında görüntülendi. Mutlulukları yüzünden okunan ikili "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" diye konuşmuştu.
48