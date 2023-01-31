Bir ilimizde daha petrol çıktı! 38 noktada tespit edildi

Bir ilimizden daha petrol haberi geldi. Bölge halkı heyecanlı haberle umutlandı. 1989'da bir şirket tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde petrol yok diye kapatılan kuyulardan gaz sızmaları vatandaşlara petrol umudu verdi. Prof. Dr. Ergün Yaşar'da bölgede yaklaşık olarak 38 noktada petrol sızıntısı gaz çıkışlarının bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

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34 yıl önce Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde petrol arama faaliyetleri gerçekleştirildi. O dönem şirket tarafından petrol yok diye kapatılan kuyulardan ise gaz sızıntısı gerçekleşmeye başladı. Haz sızıntısı nedeniyle bölgede petrol olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünen yöre halkı da heyecanlandı.

Bölgeye giden İskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Yaşar'da İHA muhabirine yaptığı açıklamada Hatay’da 38 noktada petrol sızıntısından kaynaklı gaz çıkışlarının bulunduğunu, bilimsel çalışmalarla ve modelleme çalışmalarıyla ortaya koyduklarını açıklaması heyecanı iki kart arttırdı.

Hatay’ın Kırıkhan İlçesine Bağlı Kazgeli Mahallesinde 1989 yılında petrol kuyusunun açıldığını ve çalışmalar yapıldığını ifade eden Yaşar, ”Bu bölgede petrol sisteminin varlığını ortaya koyduktan sonra Türkiye petrollerinin bu konuyla ilgili detaylı çalışmalarını yaparak, jeolojik ve jeofizik etkilerini yaparak bölgedeki var olabilecek noktalardan yeterli donelerin derlenmesi de böylece ülkemize kazandırılması gerektiğini düşünüyorum ”dedi.

"38 noktada petrol sızıntısı, gaz çıkışı var"

Hatay özelinde baktıklarında yaptıkları bilimsel çalışmalarla bölgede petrolün varlığını tamamen ortaya koymuş olduklarını dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar," Hatay’ın birçok noktasında gaz çıkışlarının sürekli yandığını tespit ettik. Aynı şekilde Amik ovasında çeşitli noktalarda gaz çıkışlarını gördük 2010 yılından beri sürdürdüğümüz birtakım araştırma faaliyetlerinde bölgede petrol sisteminin varlığını, çalışmalarımızda, bilimsel çalışmalarımızda ortaya koyduk. Bu bölgede yaklaşık olarak 38 noktada petrol sızıntısı gaz çıkışlarının bulunduğunu, bilimsel çalışmalarımızda bunları modelleme çalışmalarımızı da ortaya koyduk ”diye konuştu.

Bölgedeki kuyulardan temin ettikleri hidrojen çalışmaları ile toplam karbon oranlarına baktıklarında petrol varlığını ispat ettiklerine değinen Yaşar, “Petrol sistemi konusunda bize birtakım doneler oluşturdu. Aynı zamanda uzaktan algılama sistemleriyle birlikte çalışmalarımızda belli noktalarda petrolün olabileceği noktada birtakım lokasyon belirtmek üzere çalışmalarımızı sürdürdük “diyerek sözlerini tamamladı.

"4 bin metrede petrol aktı"

1989 yılında açılan kuyuda bekçilik yaptığını belirten Hüseyin Gündeşli, “Burada 4 bin metreden gaz çıktığına şahit oldum,4 bin metreden petrol bir gün akıntı yaptı ve kaçağa girdi ve sonra kapasitesi bu kadar diye kapatılıp gitti. İnşallah burada tekrar çalışmalar yapılarak kuyu açılır” ifadelerini kullandı.

Kaskeli Mahallesi Muhtarı Mustafa Tüfek de, ”Burasının, 1989 yıllarında açıldığını gördük. Ve bunu bir süre sonra geri kapattılar. Ama bu esna 4 bin 500 yüz metrede bu gazın çıktığını 5 bin metrede de petrolün çıktığını söylediler, kapatıldı. Cumhurbaşkanımızdan ricamızdır. Buranın bir an önce açılmasını ve kontrol edilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu