Altılı masaya bomba tavsiye! Habertürk yazarı Kübra Par 'acilen' diyerek açıkladı

Altılı Masa’nın Ortak Mutabakat Metni açıklandı. Habertük yazarı Kübra Par, kaleme aldığı yazısında" Emek verilmiş, ince ince örülmüş, titiz bir çalışma olmuş." dedi ve eksiklerin tolere edilebilir düzeyde olduğunu belirtti.

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Habertürk yazarı Kübra Par, 6’lı Masa'nın ortak vaatlerine yönelik kaleme aldığı yazısında "Hep söylüyorum yine tekrar edeyim, 6’lı Masa'nın acilen bir kampanya direktörüne ihtiyacı var.Dün salondaki lansmana bu gözle bakılsa pek çok sürpriz yapılabilirdi." dedi. Par şunları kaydetti:

Bakın açıkçası AK Parti’nin Türkiye Vizyonu metni dün muhalefetin açıkladığı metinden içerik olarak daha zayıftı fakat lansmanı çok daha görkemliydi.

Önümüzdeki 3 ay boyunca muhalefetin 2 bin küsur madde içinden en dikkat çekenleri köy köy kasaba kasaba duyulacak şekilde anlatması lazım. “Yazdık işte okusaydınız” deyip geçerlerse bir haftada etkisi kaybolur.

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