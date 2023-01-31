Elinde altın olanlar sakın bunu yapmasın! Uzmanı asıl tarihi verdi borcu olanlar dikkat
Yeni yıl itibari ile altın yatırımcısına yüzde 6 kazandırdı. 31 Ocak gram altın bin 155 lirayı aştı. Peki yükseliş devam edecek mi? Alım fırsatı olur mu?
31 Ocak altın fiyatlarında son durum ne? Bugün altında düşüş var. Gram altın 1157, çeyrek altın 1924, yarım altın 3847, cumhuriyet altını 7.664 liradan alıcı buluyor.
Şubat ayı içinde bir çekilme beklediğini belirten piyasa uzmanı İslam Memiş yatırımcıya önemli tavsiyelerde bulundu:
- Orta ve uzun vadede yine yeni rekorlar yolda. 1.250 – 1.280 devamında yılın ikinci yarısında Haziran ayından sonra 1.350 – 1.450 hatta 1.500 lira seviyesinin üzerinde ataklar da gerçekleşebilir.
-Kısa vadeli geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum.