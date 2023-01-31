Haber alınamıyordu! Ailesi korkunç halde buldu

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde 22 yaşındaki genç ağaca bağlı halde bulundu.Genç adamdan geriye "Ben kötü biri değilim sadece sessizliği bilirim" dediği paylaşımlar kaldı.

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Zonguldak'ta 22 yaşında Musa Kiren'ten haber alamayan ailesi, sabah saatlerinde ağaçta asılı halde görünce 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonrası genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Genç adamdan geriye "Ben kötü biri değilim sadece sessizliği bilirim" dediği sosyal medya paylaşımları kaldı.