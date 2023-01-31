BIST 4.987
DOLAR 18,81
EURO 20,37
ALTIN 1.151,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Haber alınamıyordu! Ailesi korkunç halde buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Haber alınamıyordu! Ailesi korkunç halde buldu

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde 22 yaşındaki genç ağaca bağlı halde bulundu.Genç adamdan geriye "Ben kötü biri değilim sadece sessizliği bilirim" dediği paylaşımlar kaldı.

Abone ol

Zonguldak'ta 22 yaşında Musa Kiren'ten haber alamayan ailesi, sabah saatlerinde ağaçta asılı halde görünce 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonrası genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Genç adamdan geriye "Ben kötü biri değilim sadece sessizliği bilirim" dediği sosyal medya paylaşımları kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Biyokütle enerji santralinde korkutan yangın
Biyokütle enerji santralinde korkutan yangın
10 yıldır böylesi hiç olmamıştı! Barajlar alarm veriyor en düşük seviyede
10 yıldır böylesi hiç olmamıştı! Barajlar alarm veriyor en düşük seviyede
Zehra Taşkesenlioğlu, devlette çalışan akrabalarını tek tek açıkladı! Erzurum'da kadrolaşıyor iddiası
Zehra Taşkesenlioğlu, devlette çalışan akrabalarını tek tek açıkladı! Erzurum'da kadrolaşıyor iddiası
Kilis'te 14 yıllık cinayetin zanlılarını lastik izi yakalattı
Kilis'te 14 yıllık cinayetin zanlılarını lastik izi yakalattı
Büyükşehir’in enerjisi doğadan
Büyükşehir’in enerjisi doğadan
Bir ilimizde daha petrol çıktı! 38 noktada tespit edildi
Bir ilimizde daha petrol çıktı! 38 noktada tespit edildi
Altılı masaya bomba tavsiye! Habertürk yazarı Kübra Par 'acilen' diyerek açıkladı
Altılı masaya bomba tavsiye! Habertürk yazarı Kübra Par 'acilen' diyerek açıkladı
Devlet Bahçeli altılı masanın ortak mutabakat metnini topa tuttu
Devlet Bahçeli altılı masanın ortak mutabakat metnini topa tuttu
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan olay Sinan Ateş yorumu! Eşkiya bir şeye güvendiğinde şehre iner
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan olay Sinan Ateş yorumu! Eşkiya bir şeye güvendiğinde şehre iner
FBI'ın aradığı tek kadın 'Kripto Kraliçesi' kendini ifşa etti! 4 milyar dolarla kaçmıştı...
FBI'ın aradığı tek kadın 'Kripto Kraliçesi' kendini ifşa etti! 4 milyar dolarla kaçmıştı...
Taksicilerin İBB’ye açtığı davaya ret
Taksicilerin İBB’ye açtığı davaya ret
İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin yolsuzluktan gözaltına alındı
İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin yolsuzluktan gözaltına alındı