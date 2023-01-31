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Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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