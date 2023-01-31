Karakolda skandal! İş arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye giren evli kadın polis konuştu

ABD'de bir kasabada polis memuru olan 26 yaşındaki evli polis memuru kadının karakoldaki birçok mesai arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmış ve skandalın patlak vermesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu. Skandalın ortasındaki genç kadın her şeyi anlattı.

Abone ol

ABD’nin Tennessee eyaletindeki La Vergne polis karakolunda görevli memur Maegan Hall’un mesai arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girdiği ve mesai içinde oral ilişkiye girdiklerinin ortaya çıkmasından sonra sular durulmuyor…

Skandalın patlamasıyla birlikte Hall ile birlikte ilişkiye girdiği 5 polis memuru da görevden alınırken olayı 26 yaşındaki kadının eşinin ihbar ettiği öğrenilmişti. Hall’un konuyla ilgili ifadesi de ortaya çıktı.

Hall, “Ben ve eşim bir boşanmanın içindeydik ve bu iş ortaya çıkınca bir anda kontrolden çıktı. Ben salakça davrandım ama sanırım mesai arkadaşlarım sadece sevişmek istiyordu” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Hall, “Bu ilişkim çok toksikti. Ben ayrılmak istedim ama o kendini öldürmekle tehdit etti. Ben daha sonra ona başkasıyla görüştüğümü söyleyerek ilişkiyi bitirdim” ifadesini kullandı.

Polis memuru Patrick Magliocco ve eşiyle de aynı anda ilişkiye girdiğini söyleyen kadın, "birbirimize çıplak fotoğraflarımızı da gönderdik. Çavuş Ty McGowan ve eşiyle de birlikte olmak için onu ikna etmeye çalıştım ama Jed kabul etmedi” dedi.

Skandala rağmen eşiyle işleri yoluna koymak istediğini söyleyen Hall, “Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Çift terapisine gideceğiz. Bu kolay olmadı fakat ben bunu söylediğim için mutluyum” yorumunu yaptı.