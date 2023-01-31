İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı açıkladı: 6 Şubat'tan itibaren ücretsiz verilecek

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 3, 4, 5 yaşlarındaki anaokulu öğrencilerinin 6 Şubat itibariyle okullarda 1 öğün ücretsiz yemek yiyebileceğini belirtti.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini değerlendirdi ve İstanbul’a yapılan öğretmen atamaları, yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“İstanbul’umuzda şu an itibariyle bu yürütülen çalışma ile bin 10 anaokulu olmuş oldu”

Yazıcı, “ 20 bin öğretmenin 10 bin tanesinin İstanbul’a atanması ile birlikte çok önemli iki konuda iyi bir iyileştirme, güçlü bir değerlendirme oldu. İstanbul’umuzda şu an itibariyle bu yürütülen çalışma ile bin 10 anaokulu olmuş oldu bağımsız anaokulu. Bu hususta yüzde 90’ın üzerinde bir okullaşma gerçekleşmiş oldu. 1 Eylül itibariyle İstanbul’a 2 bin 400 tane okul öncesi öğretmeni atanmış oldu” dedi.

“6 Şubat’tan itibaren 1 öğün okullarında yemeklerini yiyecekler”

3, 4, 5 yaşlarındaki anaokulu öğrencilerinin 6 Şubat itibariyle okullarda ücretsiz bir öğün yemek yiyeceklerini söyleyen Yazıcı, “Burada gerek bağımsız anaokulları gerek okul bünyesinde bu tür veya okullar düzeyindeki okullarda bütün öğrencilerimiz 6 Şubat’tan itibaren 1 öğün okullarında yemeklerini yiyecekler. Normal eğitim yapan okullarımızda öğlen yemeği olarak ikili eğitim yapan okullarımızda günün ortasında da sunulmuş olacak. İstanbul’da 95 tane taşımalı merkezimiz var. 7 ilçemizde bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu okullardaki mevcut olan öğrencilerimizde yüzde yüze yakın bir artırım ile ikinci döneme başlıyoruz. Taşımalı sistemde yemek yiyen 4500 öğrenci sayımızı 9 bine yaklaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin her yerinde yeni hastane sınıfları açılacak”

İstanbul’da sayısı 15 olan hastane sınıfı sayısının Türkiye genelinde artacağını söyleyen Yazıcı, “İstanbul’da 15 tane hastanemizde şu anda hastane sınıfımız var. Türkiye genelinde 51 tane hastane sınıfı var. 22 ildeydi bu hastane sınıfları. Bakanımız bizzat yerinde bu uygulamaları da tekrar gördüler ve basına yansıdı. Nerede ihtiyaç varsa Türkiye’nin her yerinde yeni hastane sınıfları açılacak” cümlelerini kullandı.