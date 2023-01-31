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Altılı masanın mutabakat metniyle ilgili AK Parti'den açıklama

Altılı masanın mutabakat metniyle ilgili AK Parti'den açıklama

Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak politikalar mutabakat metnine AK Parti'den ilk yorum Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi. Yazıcı, "Ortada aday yok ama uygulanacak program var bu da ilginç" dedi.

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Yazıcı, Anadolu Sohbetleri kapsamında bazı medya temsilcileri ile bir araya geldi. Millet İttifakı'nın açıkladığı hükümet programı niteliğindeki metin için, "Nerede ne buldularsa toplayıp koymuşlar" dedi.

Detayları, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova aktardı.

Henüz aday açıklanmadan metnin paylaşılmasını da eleştiren Yazıcı, "Kaptan olmadan uygulamaya dönük metin paylaşmak etik de değil, rasyonel de değil. Hayal peşindeler" ifadesini kullandı.

Yazıcı aday konusunda ise "Erdoğan gibi bir liderin karşısına çıkaracaklar, işleri hiç kolay değil herkesin yapması da mümkün değil" diye konuştu.

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