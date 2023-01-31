Kılıçdaroğlu Sayıştay'a gidecek! Uyarısını peşin peşin yaptı: Yakarım sizi...

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sayıştay'ı uyardı. Kılıçdaroğlu "iktidara geldiğimizde raporlarınızda 418 milyar doları görmezsem görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Milletimin önünde ifade ediyorum vallahi de billahi de raporda görmezsem yakarım sizleri" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın ortak mutabakat metinine ilişkin "9 ana başlık 2300'den başka çözüm vaadimiz var. Tamamı oy birliği ile alındı. Bizim tarihimizde bir ilktir demokrasi tarihinde ilktir. Biz aklımızla hareket ediyoruz." dedi.

Sayıştay'a da seslenen ve "Son bir Bay Kemal uyarısı yapmak istiyorum." diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

-Bunlar bir araya gelemez, kavga ederler. Şunu derler bunu derler. Siz bir aradasınız hiç fotoğraf verdiler mi? Önlerinde kağıtlar bu memleketin sorunlarını nasıl çözeriz dediler mi? Yolsuzluklardan besleniyorlar.

-9 ana başlık 2300'den başka çözüm vaadimiz var. Tamamı oy birliği ile alındı. Bizim tarihimizde bir ilktir demokrasi tarihinde ilktir. Biz aklımızla hareket ediyoruz. İlk yapacağız iş durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Plansız programsız devlet olmaz. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlayacağız. Var olan sorunları sorunu yaşayandan dinleyeceğiz.

"Çok uyarıldım 'aman başkan...'"

-Biliyorsunuz bir konuda ta en başından beri çok açık ve net konuşuyorum. Beşli çetelerin proje kisvesi altında devlet hazinesinden fazlası ile götürdükleri paraları malları tahsil edeceğim sözünü verdim. O paralar bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır. Bu çetelerle bu savaşı ilan etmeden önce dost meclislerinde çok uyarıldım 'aman başkan onlarla uğraşırsan seninle uğraşırlar' diye telkinlerde bulundular. 'Aman başkan dikkatli ol' diyen dostlarla bir araya geldim. Tabi ki ben tüm bunları bilerek yola çıktım. Ben bilmiyor muydum söylediğimde sürecin böyle kirli hale geleceğini tehditlerin artacağını.

"Erdoğan'dan önce de vardı"

Görüşme talepleri ile geldiklerinde görüşmeyi kabul edersem hedef olmayacağını biliyordum. Bu çetelerin bir kısmı saray iktidarından Erdoğan'dan da önce vardı. Her gelen iktidarla hizalanmış bunlar. Bunlar sistemin içinde kalmışlar. Bunlar nasıl insan satın alınacağaı konusunda uzmanlaşmışlar. Bunlarla görüştüğüm an bu çarkın parçası olacaktım halkımın sefaleti devam edecekti. Bir Erdoğan gidecekti yerine yeni Erdoğan gelecekti. Asıl panik ne zaman başladı?

"Görmezsem yakarım sizi"

-Uzman ekiplerimiz hazineden çalınan paranın peşine düştüğü an raporlar masama geldiğinde paniklediler. Bay Kemal asla geri adım atmaz. Kale gibiyiz. Her şeyleri ile gelsinler. Sayıştay'a seslenmek istiyorum iktidara geldiğimizde o raporlarınızda 418 milyar doları görmezsem görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Milletimin önünde ifade ediyorum vallahi de billahi de raporda görmezsem yakarım sizleri. 3,5 ay sonra iktidara geldiğimizde kendi raporlarımızı sizinki ile karşılaştıracağım. Kim görevini yapmış, kim yapmamış göreceğiz. Son bir şans vermek için onlardan randevu talep edeceğim, gideceğim ve baş başa görüşeceğim. Şimdi konuştuklarımın daha ayrıntısını konuşacağım. Son bir Bay Kemal uyarısı yapmak istiyorum.

-Ankara'ya dev dijital pano kurduracağız adı çetemetre olacak. Vatandaştan çalınan 418 milyar doları burada görünceye kadar asla durmayacağım. Onların Türkiye'deki mal varlıkları, yurt dışına kaçırdıkları her kuruşun peşine düşeceğim. Mal varlıklarının geri alınması ofisi kuruyoruz. Benim helalleşeceğim haksızlık yapılanlar...Bizim arsız ve hırsıza muamelemiz nettir. Seçimin ertesi gününde telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda ses duyacaklar: Ben Kemal geliyorum.