Tolga Ciğerci'nin yeni takımı sürpriz oldu! Kulübü transferi duyurdu

Tolga Ciğerci, Bundesliga ekibine transfer oldu. MKE Ankaragücü, Hertha Berlin ile Tolga Ciğerci'nin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüp açıklamasında, "Tolga Ciğerci'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

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Geçmişte Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen, MKE Ankaragücü'nün oyuncusu Tolga Ciğerci kariyerine Bungesliga'da devam edecek. MKE Ankaragücü, Tolga Ciğerci'nin transferi için Hertha Berlin ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin transferi için Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Tolga Ciğerci'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." denildi.