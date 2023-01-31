BIST 5.045
DOLAR 18,81
EURO 20,38
ALTIN 1.151,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İşçileri eve bırakıp geri döndüklerinde dehşeti yaşadılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İşçileri eve bırakıp geri döndüklerinde dehşeti yaşadılar

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde boya temizleme malzemesi imalatı yapan bir iş yerinde, işçileri evlerine bıraktıktan sonra çalışmak için geri dönen birisi kimya mühendisi, 2 ortak, soludukları kimyasal gaz sonrasında feci şekilde can verdi.

Abone ol

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi’nde bulunan boya temizleme malzemesi imalatı yapan bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Yücel Keleş ve kimya mühendisi Murat Duran, çalıştıkları iş yerine gelen işçiler tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. İş yerinde kimyasal gaz sızıntısı olduğunu fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, koruyucu elbise giyerek iş yerinin içine girdi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde Keleş ve Duran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yücel Keleş ve Murat Duran’ın cansız bedenleri, cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İşçileri evlerine bırakıp çalışmaya devam etmişler

Öte yandan Yücel Keleş ve Murat Duran’ın, dün akşam saat 20.00 sularında birlikte çalıştıkları işçileri, mesai bitiminde evlerine bıraktıkları, ardından iş yerine gelerek çalışmaya devam ettikleri öğrenildi. Bir süre sonra Keleş ve Duran’a ulaşamayan yakınları, durumlarından endişelenerek işçileri arayıp, iş yerini kontrol etmelerini rica ettikleri belirtildi. Bunun üzerine adrese gelen işçilerin, ikiliyi hareketsiz bir şekilde yatarken bulduğu bilgisine ulaşıldı.

Bir gün önce ürünlerin tanıtımını yapmış

Öte yandan, iş yeri sahibi Yücel Keleş’in, bir gün önce bir sosyal medya sayfasında ‘Türkiye’nin her yerine boya sökücü, tüm kumlarda ve ölçülerde delikli-deliksiz zımpara, mumlu bez, temizlik ve selülozik tiner sevkiyatımız vardır’ diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Murat Duran’dan ise geriye, yıllar öncesinde gerçekleşen düğünü öncesi eşiyle birlikte çekildiği fotoğraflar kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hacı adaylarının beklediği haber geldi! Hac kuraları için tarih belli oldu
Hacı adaylarının beklediği haber geldi! Hac kuraları için tarih belli oldu
Öyle bir şeye sinirlendi ki... Ambulansa binip inmesi bir oldu!
Öyle bir şeye sinirlendi ki... Ambulansa binip inmesi bir oldu!
Milyonların beklediği haber geldi! TBMM'ye sunulmuştu 'yapılandırma' hareketliliği başladı
Milyonların beklediği haber geldi! TBMM'ye sunulmuştu 'yapılandırma' hareketliliği başladı
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
Altılı masanın mutabakat metniyle ilgili AK Parti'den açıklama
Altılı masanın mutabakat metniyle ilgili AK Parti'den açıklama
İtalyan basını transferi duyurdu: Galatasaray'a 60 milyon euroluk golcü!
İtalyan basını transferi duyurdu: Galatasaray'a 60 milyon euroluk golcü!
Tren bileti satış sistemi yenilendi
Tren bileti satış sistemi yenilendi
Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması! "Evet dememiz mümkün değil"
Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması! "Evet dememiz mümkün değil"
Karakolda skandal! İş arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye giren evli kadın polis konuştu
Karakolda skandal! İş arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye giren evli kadın polis konuştu
Cüneyt Özdemir Millet İttifakı safına mı geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olay sözler...
Cüneyt Özdemir Millet İttifakı safına mı geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olay sözler...
Ali Babacan'dan aday açıklaması: 30 Mart'a kadar süre var normalde
Ali Babacan'dan aday açıklaması: 30 Mart'a kadar süre var normalde