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Hacı adaylarının beklediği haber geldi! Hac kuraları için tarih belli oldu

Hacı adaylarının beklediği haber geldi! Hac kuraları için tarih belli oldu

Hacı adaylarının merakla beklediği kura tarihleri belli oldu. Bu yıl hacca gidecek adaylar, 15 Şubat çarşamba günü çekilecek kurayla belirlenecek.

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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen 83 bin 430 aday, 15 Şubat'ta katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

Riyad yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ilk iki yılda hiç hacı adayı kabul etmemiş geçen yıl da kontenjanı bir milyon ile sınırlı tutmuştu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik bin Fevzan el Rabia, bu yıl hac sezonu için yaş sınırı dahil hiçbir bir kısıtlama olmayacağını ifade etmişti.

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