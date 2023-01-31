Cüneyt Özdemir Millet İttifakı safına mı geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olay sözler...

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Altılı Masa'nın açıkladığı 2400 maddelik seçim vaatlerini çok beğendi. AK Parti'nin o vaatlerin içini boşaltıp, küçümsemeye çalıştığını ama çok yanıldıklarını belirten Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının hukuken mümkün olmadığının halka iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

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Millet İttifakı haline getirilen Altılı Masa'nın dün açıklanan 2 bin 400 maddelik 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni’yle ilgili tartışmalar sürerken, Cüneyt Özdemir açıklanan metni öve öve bitiremedi. "Ben 6’lı masanın çalışmasın çok beğendim. Dört dörtlük iş çıkartmışlar" diyen Özdemir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasının hukuken mümkün olmadığının halka anlatılmasını isteyen Cüneyt Özdemir, Altılı Masa'ya HDP ile ortalık önerisi yaptı.

AK Parti küçümsüyor ama çok yanılıyor

Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhur İttifakı saatlerdir Millet ittifakının mutabakat metninin içini boşaltmak, itibarsızlaştırmak için tezler geliştiriyor. Küçümsüyorlar! Oysa çok yanılıyorlar. Eksikleri olsa da çok iyi çalışılmış ve heyecan veren bir mutabakat çıktı ortaya. 100'ün üzerinde somut vaad var. Partiler üstü doğru bir aday ile Millet İttifakı acayip bir rüzgarı arkasına alabilir..." dedi.

Yapılması gereken HDP'nin kapısını çalmak!

"Ben 6’lı masanın çalışmasın çok beğendim. Dört dörtlük iş çıkartmışlar…" diyen Cüneyt Özdemir, "Altılı masanın şimdi yapması gereken HDP’nin kapısını çalmak olmalı…" tavsiyesinde bulundu.

Erdoğan kafasına göre söylüyor!

Cüneyt Özdemir, kendi Youtube yayınında yaptığı yorumda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2018 seçimleriyle kilometreyi sıfırladık" sözlerini de eleştiren Cüneyt Özdemir, "Böyle bir şey yok. Erdoğan kendi kafasına göre, kendi kafasına uyan bir şey söylüyor." dedi.

AYM ve YSK Erdoğan'ın sözünden çıkamaz

"Önemli olan Erdoğan'ın ne yaptığı değil, Erdoğan'ın ne yaptığının hukuka uymadığını anlatmak, hukuksuz bir şekilde seçime gittiğini anlatmak" diyen Cüneyt Özdemir, "Yoksa biliyoruz ki Anayasa Mahkemesi'nden Yüksek Seçim Kurulu'na kadar hiç kimse Erdoğan'ın sözünden çıkamaz." ifadelerini kullandı.