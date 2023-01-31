BIST 5.098
DOLAR 18,81
EURO 20,38
ALTIN 1.153,90
HABER /  POLİTİKA

Cüneyt Özdemir Millet İttifakı safına mı geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olay sözler...

Cüneyt Özdemir Millet İttifakı safına mı geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olay sözler...

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Altılı Masa'nın açıkladığı 2400 maddelik seçim vaatlerini çok beğendi. AK Parti'nin o vaatlerin içini boşaltıp, küçümsemeye çalıştığını ama çok yanıldıklarını belirten Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının hukuken mümkün olmadığının halka iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Millet İttifakı haline getirilen Altılı Masa'nın dün açıklanan 2 bin 400 maddelik 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni’yle ilgili tartışmalar sürerken, Cüneyt Özdemir açıklanan metni öve öve bitiremedi. "Ben 6’lı masanın çalışmasın çok beğendim. Dört dörtlük iş çıkartmışlar" diyen Özdemir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasının hukuken mümkün olmadığının halka anlatılmasını isteyen Cüneyt Özdemir, Altılı Masa'ya HDP ile ortalık önerisi yaptı. 

AK Parti küçümsüyor ama çok yanılıyor

Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhur İttifakı saatlerdir Millet ittifakının mutabakat metninin içini boşaltmak, itibarsızlaştırmak için tezler geliştiriyor. Küçümsüyorlar! Oysa çok yanılıyorlar. Eksikleri olsa da çok iyi çalışılmış ve heyecan veren bir mutabakat çıktı ortaya. 100'ün üzerinde somut vaad var. Partiler üstü doğru bir aday ile Millet İttifakı acayip bir rüzgarı arkasına alabilir..." dedi.

Yapılması gereken HDP'nin kapısını çalmak!

"Ben 6’lı masanın çalışmasın çok beğendim. Dört dörtlük iş çıkartmışlar…" diyen Cüneyt Özdemir, "Altılı masanın şimdi yapması gereken HDP’nin kapısını çalmak olmalı…" tavsiyesinde bulundu. 

Erdoğan kafasına göre söylüyor!

Cüneyt Özdemir, kendi Youtube yayınında yaptığı yorumda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2018 seçimleriyle kilometreyi sıfırladık" sözlerini de eleştiren Cüneyt Özdemir, "Böyle bir şey yok. Erdoğan kendi kafasına göre, kendi kafasına uyan bir şey söylüyor." dedi.

AYM ve YSK Erdoğan'ın sözünden çıkamaz

"Önemli olan Erdoğan'ın ne yaptığı değil, Erdoğan'ın ne yaptığının hukuka uymadığını anlatmak, hukuksuz bir şekilde seçime gittiğini anlatmak" diyen Cüneyt Özdemir, "Yoksa biliyoruz ki Anayasa Mahkemesi'nden Yüksek Seçim Kurulu'na kadar hiç kimse Erdoğan'ın sözünden çıkamaz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'de peş peşe istifalar! Böyle duyurdu
AK Parti'de peş peşe istifalar! Böyle duyurdu
Guardiola ila kriz yaşadı Bayern Münih'e imza attı
Guardiola ila kriz yaşadı Bayern Münih'e imza attı
Bakan Dönmez detayları açıkladı! Elektrik ve doğalgaza indirim müjdesi
Bakan Dönmez detayları açıkladı! Elektrik ve doğalgaza indirim müjdesi
Yangını söndüren ekipler evde korkunç manzara ile karşılaştı!
Yangını söndüren ekipler evde korkunç manzara ile karşılaştı!
Kılıçdaroğlu Sayıştay'a gidecek! Uyarısını peşin peşin yaptı: Yakarım sizi...
Kılıçdaroğlu Sayıştay'a gidecek! Uyarısını peşin peşin yaptı: Yakarım sizi...
Tolga Ciğerci'nin yeni takımı sürpriz oldu! Kulübü transferi duyurdu
Tolga Ciğerci'nin yeni takımı sürpriz oldu! Kulübü transferi duyurdu
Avro Bölgesi ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Avro Bölgesi ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Müslüm Gürses anısına "Baba Dostları" platformu: Unutmadık, unutturmayacağız
Müslüm Gürses anısına "Baba Dostları" platformu: Unutmadık, unutturmayacağız
İşçileri eve bırakıp geri döndüklerinde dehşeti yaşadılar
İşçileri eve bırakıp geri döndüklerinde dehşeti yaşadılar
Hacı adaylarının beklediği haber geldi! Hac kuraları için tarih belli oldu
Hacı adaylarının beklediği haber geldi! Hac kuraları için tarih belli oldu
Öyle bir şeye sinirlendi ki... Ambulansa binip inmesi bir oldu!
Öyle bir şeye sinirlendi ki... Ambulansa binip inmesi bir oldu!
Milyonların beklediği haber geldi! TBMM'ye sunulmuştu 'yapılandırma' hareketliliği başladı
Milyonların beklediği haber geldi! TBMM'ye sunulmuştu 'yapılandırma' hareketliliği başladı