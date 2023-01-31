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AK Parti'de peş peşe istifalar! Böyle duyurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti'de peş peşe istifalar! Böyle duyurdu

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim'in ardından AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse de milletvekilliği seçimlerinde aday adaylığı için görevinden istifa etti.

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AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, 14 Mayıs’ta yapılması planlanan milletvekilliği seçimlerinde aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Düzenlenen törende yapılacak seçimlerde aday adayı olacağını açıklayan Köse görevini Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Kadir Çavuşoğlu’na devretti. Köse, “İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde de yeniden zaferle taçlandıracağız” dedi.

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