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Guardiola ila kriz yaşadı Bayern Münih'e imza attı

Guardiola ila kriz yaşadı Bayern Münih'e imza attı

Manchester City'de Pep Guardiola ile kriz yaşayan ve son dönemde yedek kalan Portekizli yıldız Joao Cancelo Bayern Münih'e imza attı.

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Manchester City'nin sağ beki Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 70 milyon euro olduğu öğrenildi.

2019 yılında Juventus'tan 65 milyon euro'ya transfer edilen Cancelo, Manchester City'de iki Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Pep Guardiola, genç futbolcu Rico Williams'a şans vermesi, Cancelo'yu yedek kulübesine çekmesi sonrası ikili arsında kriz yaşandığı iddia edilmişti.

Durumdan rahatsız olan Portekizli yıldız forma şansı bulamayınca Guardiola tartışmış ve transfer olmak istediğini iletmişti.

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