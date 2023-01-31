Yangını söndüren ekipler evde korkunç manzara ile karşılaştı!
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir binada çıkan yangında 1 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binada yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yangında itfaiye ekiplerince evde yapılan aramada 1 yaşındaki Ömer Halis Dursun'un yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.