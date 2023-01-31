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Bakan Dönmez detayları açıkladı! Elektrik ve doğalgaza indirim müjdesi

Bakan Dönmez detayları açıkladı! Elektrik ve doğalgaza indirim müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektrik için indirim gelebileceğini söylemişti. İndirim müjdesinin detaylarını açıklayan Bakan Dönmez, 'Şubat başında yüzde 16'lık indirim olacak' ifadelerini kullandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:
Son 2-3 aydır uluslararası piyasalarda bir miktar gevşeme var. Fiyatlarda aşağı yönlü bir eğilim söz konusu. Bildiğiniz gibi sanayici ve büyük tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyordu. Oradaki fiyatlarda bir gerileme olunca da yansıtıyoruz. Artış olunca da aynı şekilde yansıtılıyor. Büyük tüketiciler ve sanayiciler şu anda bir miktar daha ucuza indirimli almış olacaklar.

"Doğalgazda yüzde 16, Elektrik yüzde 13 -16 arası"
Şubat başı itibariyle doğalgazda yüzde 16, elektrikte de bunun yansıması yüzde 13-16 arası gerçekleşir. Serbest piyasadaki fiyatları izleyeceğiz, elektrik borsasındaki.

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