Bu gölü bilmeyen yok Türkiye'de ikinciydi neredeyse bitti! Son hali şaşkına çevirdi

Göl ile ilgili araştırmalar yapan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatim Elhatip, İç Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin en az yağış alan yeri olduğunu söyledi.