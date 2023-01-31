Bu gölü bilmeyen yok Türkiye'de ikinciydi neredeyse bitti! Son hali şaşkına çevirdi
TUZ Gölü'nden vahim haber. Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü kuruma noktasına geldi. 30 yıl önce doluluk alanı 92 bin 652 hektar olan Tuz Gölü'nün sadece 9 bin hektarlık bölümünde su kaldı. Yani Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı kurudu... Tuz Gölü'nün son haline bakın...
Aksaray, Konya ve Ankara arasında yer alan, başta flamingolar olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Tuz Gölü, kuraklığın etkisiyle küçülüyor.
Göl alanı, küresel ısınmanın etkisiyle her geçen gün biraz daha daralıyor.
Göl ile ilgili araştırmalar yapan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatim Elhatip, İç Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin en az yağış alan yeri olduğunu söyledi.
Türkiye o ülkeler arasına girebilir
Elhatip, Türkiye'nin küresel ısınma ve kuraklıkla birlikte su kaynakları kıtlığı yaşanan ülkeler arasına girebileceğine dikkati çekti.