Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Son kararı Flamengo verecek

Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Brezilyalı oyuncu Gustavo Henrique için flaş bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılması gündemde olan Henrique'ye talip çıktı. İşte transferin detayları...

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Yunan basını, Olympiakos'un Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Gustavo Henrique'yi transfer etmek istediğini duyurdu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un isteğiyle transfer edilen ancak Portekizli teknik adamın gözünden düşen Gustavo Henrique için sarı-lacivertlilerin ayrılığa onay vereceği belirtildi.

Son söz Flamengo'nun

Brezilya'da da talipleri olan Gustavo Henrique için son kararı, oyuncunun bonservisine sahip olan Flamengo Kulübü verecek.

lisansı askıya alınabilir

Öte yandan Flamengo'nun transfere izin vermemesi durumunda Gustavo Henrique'nin sezonun ikinci yarısında yabancı kontenjanından dolayı lisansının askıya alınma ihtimali de bulunuyor.

Fenerbahçe'de 12 lig maçına çıkan Gustavo Henrique, 2 gol attı. UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 7, Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan Brezilyalı, 1670 dakika sarı-lacivertli formayı giydi.