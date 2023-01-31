BIST 5.070
DOLAR 18,80
EURO 20,42
ALTIN 1.160,25
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Son kararı Flamengo verecek

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Son kararı Flamengo verecek

Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Brezilyalı oyuncu Gustavo Henrique için flaş bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılması gündemde olan Henrique'ye talip çıktı. İşte transferin detayları...

Abone ol

Yunan basını, Olympiakos'un Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Gustavo Henrique'yi transfer etmek istediğini duyurdu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un isteğiyle transfer edilen ancak Portekizli teknik adamın gözünden düşen Gustavo Henrique için sarı-lacivertlilerin ayrılığa onay vereceği belirtildi.

Son söz Flamengo'nun

Brezilya'da da talipleri olan Gustavo Henrique için son kararı, oyuncunun bonservisine sahip olan Flamengo Kulübü verecek.

lisansı askıya alınabilir

Öte yandan Flamengo'nun transfere izin vermemesi durumunda Gustavo Henrique'nin sezonun ikinci yarısında yabancı kontenjanından dolayı lisansının askıya alınma ihtimali de bulunuyor.

Fenerbahçe'de 12 lig maçına çıkan Gustavo Henrique, 2 gol attı. UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 7, Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan Brezilyalı, 1670 dakika sarı-lacivertli formayı giydi. 

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Yüksel Taşkın'dan HDP itirafı! Ortak Mutabakat Metni'ndeki bazı maddeler
CHP'li Yüksel Taşkın'dan HDP itirafı! Ortak Mutabakat Metni'ndeki bazı maddeler
Emine Erdoğan: Su vatandır inancıyla geleceğimize birlikte sahip çıkalım
Emine Erdoğan: Su vatandır inancıyla geleceğimize birlikte sahip çıkalım
Kartal'da facia! Anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu ekipler olay yerinde
Kartal'da facia! Anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu ekipler olay yerinde
Sarıgül'den "NATO'yu feshedip Türkiye'siz kuralım" diyen Bolton'a sert tepki
Sarıgül'den "NATO'yu feshedip Türkiye'siz kuralım" diyen Bolton'a sert tepki
Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi! Alman gazetesinde olay yorum: Yerimizi aldı! Büyük endişe yaratıyor
Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi! Alman gazetesinde olay yorum: Yerimizi aldı! Büyük endişe yaratıyor
Gelecek Partisi isyan etti! Camileri kullanmak için AK Parti üyeliği şartı mı var?
Gelecek Partisi isyan etti! Camileri kullanmak için AK Parti üyeliği şartı mı var?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Siyaset sandıkta biter, esas olan halka hizmet
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Siyaset sandıkta biter, esas olan halka hizmet
CHP'de seçim güvenliği toplantısı
CHP'de seçim güvenliği toplantısı
Yüzde 100 zam! Aidatlardaki artış bitmedi bakın listede ilk sırada kim var?
Yüzde 100 zam! Aidatlardaki artış bitmedi bakın listede ilk sırada kim var?
Yakınması ne yapsa geçmedi, doktorlar akciğerine bakarken şok oldu: Yetişkinlerde görülebilir
Yakınması ne yapsa geçmedi, doktorlar akciğerine bakarken şok oldu: Yetişkinlerde görülebilir
Cüneyt Özdemir Millet İttifakı safına mı geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olay sözler...
Cüneyt Özdemir Millet İttifakı safına mı geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olay sözler...
AK Parti'de peş peşe istifalar! Böyle duyurdu
AK Parti'de peş peşe istifalar! Böyle duyurdu