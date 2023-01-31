Emine Erdoğan: Su vatandır inancıyla geleceğimize birlikte sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, başlattıkları ‘Su Verimliliği Seferberliği toplantısında konuştu. Emine Erdoğan, "Dünyanın bu çağrısına gelin hep birlikte kulak verelim. ‘Su vatandır’ inancıyla ve bir seferberlik ruhuyla geleceğimize birlikte sahip çıkalım" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde hayata geçirilen "Su Verimliliği Seferberliği" tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapıldı.

Buradaki konuşmasına, "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği"nin hayırlı olması temennisinde bulunarak başlayan Emine Erdoğan, kaynakların sınırsız olmadığına dikkati çekerek, "Yağışların giderek azalması ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle tarım arazilerimiz, sulak alanlarımız, akarsu ve derelerimiz, yer altı su kaynaklarımız kuraklık tehdidiyle sınanıyor. Yeryüzü sularının kuruyan her bir damlasının, bu ekosistemde yaşayan balıklar, kuşlar, bitkiler ve nice canlılar için yıkılan birer yuva anlamına geldiğini unutmamamız lazım" diye konuştu.

Emine Erdoğan, insanlar için kuraklıkla mücadelenin aslında bir yaşam mücadelesi olduğunun hatırlatılması gerektiğine vurgu yaparak, seferberlik ile gelecek için umut yeşertilebileceğine inandığını ifade etti.

"Suyun azalması, kirlenmesi veya erişilememesi hayatın akışında birçok ekonomik ve siyasi sorunu beraberinde getiriyor" diyen Emine Erdoğan, bu sorunların en başında gıda üretiminin riske girmesinin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Su kıtlığı sebebiyle yerinden olacağı tahmin ediliyor

"Çünkü suların yüzde 77’si tarımda kullanılıyor. İnsanlık, çatışmalarla tetiklenen kitlesel göçlerle bile henüz başa çıkamazken, 2030 yılında 700 milyon insanın su kıtlığı sebebiyle yerinden olacağı tahmin ediliyor. Dünyadaki endişe verici durum, ne yazık ki, ülkemizde de farklı değil. Türkiye gibi altyapı sistemlerini kurmuş ülkelerde, temiz suya erişim o kadar kolay ki, suyun sınırsız bir kaynak olmadığı unutuluyor."

Araştırmalara göre, insanların yüzde 40’ının Türkiye’nin su zengini olduğunu düşündüklerini anlatan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

Su kıtlığı ile yüzleşeceğiz

"Maalesef bu doğru değil; Türkiye, yılda kişi başına bin 519 metre küp kullanılabilir su miktarı ile ‘su stresi altında’ bir ülke. Artan nüfus ve kontrolsüz su kullanımı ile bu miktarın 2030 yılında bin 120 metreküpe gerileyeceği düşünülüyor. Bin metreküpün altına indiğinde ise su kıtlığı ile yüzleşeceğiz. Şayet önüne geçmezsek, su kaynaklarımızın yakın dönemde yüzde 25 oranında azalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki 8 yıl içerisinde nüfusumuzun neredeyse yarısı ve sulanan tarım alanlarının yüzde 78’i su açığı riski ile karşı karşıya kalabilir. Bu oranlar bize, sınırsız gibi gözüken ihtiyaçlarımızla sınırlı kaynaklarımız arasında acilen bir denge kurmamız gerektiğini söylüyor. Biz başlattığımız bu seferberlik ile istiyoruz ki; dünyanın bu çağrısına gelin hep birlikte kulak verelim. ‘Su vatandır’ inancıyla ve bir seferberlik ruhuyla geleceğimize birlikte sahip çıkalım."

Emine Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı adımlar attıklarını vurgulayarak, "Bu çerçevede yağmur suyu hasadı ve gri su kullanımı gibi alternatif su verimliliği uygulamalarına ilişkin rehberler hazırlandı. Bakanlıklarımız iş birliğinde, su havzalarımızın tümü için eylem planları oluşturuldu ve pilot bölge olan ‘Gediz Havzası Eylem Planı’ hayata geçirilmeye başlandı. Alınan tedbirleri yaygınlaştırmak amacıyla ‘Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ uygulamaya kondu. İlave olarak, sulama randımanının yüzde 49 seviyesinden yüzde 75’e çıkarılması hedefleniyor" diye konuştu.

"Kurumsal atılan adımlar önemli olsa da, her bir vatandaşımızın bireysel düzeyde katkı sunacağı topyekun bir seferberliğe ihtiyacımız var" diyerek vatandaşlara seslenen Emine Erdoğan, "'Benim elimden ne gelir ki’ diye düşünmek yerine ‘Ben neler yapabilirim’ diye sorduğumuzda, bu badireyi de el birliğiyle atlatacağımıza inanıyorum" cümlelerine yer verdi.

Yerel yönetimlere 'Sıfır Atık ve Su Verimliliği seferberliklerine destek çağrısında bulunan Emine Erdoğan, "Başarısıyla iftihar ettiğimiz Sıfır Atık Projesi’nde olduğu gibi, Su Verimliliği Seferberliği'nde de yerel yönetimlerimizin desteği çok önemli. Belediyelerimizin katkıları ile, vatandaşlarımız iklim kriziyle mücadele meselesine, evinde, iş yerinde, fabrikasında daha çok sahip çıkacaktır. Yerel yönetimlerimizin; yeryüzü emanetine sahip çıkmak için başlattığımız Sıfır Atık ve Su Verimliliği seferberliklerine tam destek vermesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı’na bir damla da siz olun

"Vatanseverliğin ülkemizin bir damla suyuna dahi sahip çıkmak olduğuna inanan ve gelecek nesillerimizin bir bardak suya muhtaç kalmaması için bugünden çalışan bütün duyarlı insanlarımıza çağrıda bulunuyorum. Türkiye Yüzyılı’na bir damla da siz olun. Ülkemiz adına gurur duyduğumuz Sıfır Atık hareketinin küreselleşmesinden aldığımız güçle, Ulusal Su Verimliliği Seferberliği’nin de ülkemizde yeşererek dünyaya yaygınlaşmasını diliyorum."

Toplantıya Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya yanık ile kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik

Program çerçevesinde sahne alan TÜMATA (Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu) ise su ile dinleti performansı gerçekleştirdi. Program, Su Seferberliği konusunda çalışmalar gerçekleştirerek ilklere imza atan kişilere ödül takdim edilmesiyle son buldu.