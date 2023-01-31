BIST 5.098
DOLAR 18,81
EURO 20,38
ALTIN 1.153,90
HABER /  DÜNYA

Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi! Alman gazetesinde olay yorum: Yerimizi aldı! Büyük endişe yaratıyor

Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi! Alman gazetesinde olay yorum: Yerimizi aldı! Büyük endişe yaratıyor

Türkiye'nin son yıllarda küresel çapta attığı adımlar ve buna paralel olarak değişen dengeler Alman basınına konu oldu. Bild gazetesi, Türkiye'nin Rusya'ya makine ve ekipman satışında Almanya'yı geride bıraktığına dikkat çekti. "Ukrayna savaşının kazananı Türkiye" başlığı yer alan haberde, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin Avrupa Birliğinde endişe yarattığı ifade edildi.

Abone ol

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'de yer alan analizler, Türkiye'nin uluslararası düzeyde oynadığı rolün yerini gözler önüne serdi. İtiraf niteliğinde söylemlere yer verilen makalede Türkiye'nin özellikle Ukrayna'daki savaşla beraber Rusya ile geliştirdiği ilişkiler çerçevesinde yaşanan gelişmelere işaret edildi.

Türkiye Almanya'yı geride bıraktı

Türkiye'nin Rusya ile ithalat-ihracatının bir yılda ikiye katlandığına dikkat çekilen haberde "Rusya Almanya'nın yerini alarak Türkiye'nin 2022'de en büyük ticaret ortağı oldu" dendi. Haberde ayrıca "Türkiye Rusya'ya makine ve ekipman satışında Almanya'yı geride bıraktı" değerlendirmesi yapıldı.

Kazanan Türkiye

"Ukrayna savaşının kazananı Türkiye" başlığında "Türkiye birçok yönden durumu kendi lehine çevirmiştir" ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin Rusya'daki varlığının her zamankinden daha fazla olduğu ifade edilen haberde, Rusya'da Türk restoran ve mağazalarının açıldığı aktarıldı.

AB endişe yaratı

Türkiye ile Rusya arasında derinleşen ekonomik ilişkilerin AB tarafından "büyük endişeye mahal verdiği" yönündeki değerlendirme de haberde yer aldı.

"Acil durumlarda kurtarıcı"

Türkiye'nin Rusya için acil durumlarda "kurtarıcı" olduğu belirtilen haberde, AB'nin uyguladığı seyahat yaptırımları nedeniyle Türkiye'nin Rusya için en önemli tatil rotası olduğu, ayrıca ocak-kasım ayları arasında Ruslara 14 bin mülk satıldığı ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gelecek Partisi isyan etti! Camileri kullanmak için AK Parti üyeliği şartı mı var?
Gelecek Partisi isyan etti! Camileri kullanmak için AK Parti üyeliği şartı mı var?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Siyaset sandıkta biter, esas olan halka hizmet
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Siyaset sandıkta biter, esas olan halka hizmet
CHP'de seçim güvenliği toplantısı
CHP'de seçim güvenliği toplantısı
Yüzde 100 zam! Aidatlardaki artış bitmedi bakın listede ilk sırada kim var?
Yüzde 100 zam! Aidatlardaki artış bitmedi bakın listede ilk sırada kim var?
Yakınması ne yapsa geçmedi, doktorlar akciğerine bakarken şok oldu: Yetişkinlerde görülebilir
Yakınması ne yapsa geçmedi, doktorlar akciğerine bakarken şok oldu: Yetişkinlerde görülebilir
Cüneyt Özdemir Millet İttifakı safına mı geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olay sözler...
Cüneyt Özdemir Millet İttifakı safına mı geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olay sözler...
AK Parti'de peş peşe istifalar! Böyle duyurdu
AK Parti'de peş peşe istifalar! Böyle duyurdu
Guardiola ila kriz yaşadı Bayern Münih'e imza attı
Guardiola ila kriz yaşadı Bayern Münih'e imza attı
Bakan Dönmez detayları açıkladı! Elektrik ve doğalgaza indirim müjdesi
Bakan Dönmez detayları açıkladı! Elektrik ve doğalgaza indirim müjdesi
Yangını söndüren ekipler evde korkunç manzara ile karşılaştı!
Yangını söndüren ekipler evde korkunç manzara ile karşılaştı!
Kılıçdaroğlu Sayıştay'a gidecek! Uyarısını peşin peşin yaptı: Yakarım sizi...
Kılıçdaroğlu Sayıştay'a gidecek! Uyarısını peşin peşin yaptı: Yakarım sizi...
Tolga Ciğerci'nin yeni takımı sürpriz oldu! Kulübü transferi duyurdu
Tolga Ciğerci'nin yeni takımı sürpriz oldu! Kulübü transferi duyurdu