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Kartal'da facia! Anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu ekipler olay yerinde

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kartal'da facia! Anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu ekipler olay yerinde

KARTAL'dan facia haberi geldi. Bir evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri bulundu. İlk belirlemelere göre acı olay doğal gaz zehirlenmesinden kaynaklandı. Akşam evde ocağa koyulan çaydanlık unutulunca anne ve 2 kızının sızan gaz nedeniyle hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

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Olay, Kartal Atalar Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, yakınları Melek Dönmez’e (40) bir süre ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. Polis, çilingir yardımıyla Dönmez’in yaşadığı eve girdiğinde anne Melek Dönmez, 12 ile 14 yaşlarındaki kızları Havvanur Ergay ve Belinay Ergay’ın cansız bedenlerini buldu.

Anne ve kızlarının cansız bedenleri yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere olay yerinden kaldırıldı.

Olayın, akşam dalgınlık sonucu ocakta unutulan çaydanlık yüzünden yaşandığı kaydedildi. Anne ve 2 kızının ocağın sönmesiyle sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan çevrede doğal gaz sızıntısı olup olmadığına dair inceleme başlatıldı. Polis ekipleri de olay ile ilgili inceleme başlattı.

"En son kızı gördüm"

Mahallelilerden Mesut Çelik, “Sabah geldiğimizde burada polisler vardı. Merak ettik acaba ne oldu diye. Sonradan duyduk, anne ve iki kız gazdan zehirlendi diye. Zaten polisler geldikten sonra ortaya çıktı. Biz de üzüldük tabii annesini tanıyorduk, görüyorduk. En son kızını elinde poşet iki tane ekmek aldığını gördüm, evine gidiyordu. Sonra bugün de bu olayı görünce bayağı bir üzüldük. 2 tane kızı vardı...

"Çok üzüldük"

-Duyduğumuz kadarıyla galiba ocakta çaydanlığı unutmuşlar. Geç saatte olduğuna göre kimse fark etmedi. Sabah eski eşi gelmişti, buradaydı. Tabii baya üzüldük. Yapacak bir şey yok Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzüldük çünkü biliyorduk, görüyorduk kendilerini komşumuzdu. Eşim ve annem tanıyordu. Annem duyunca evde ağlamaya başladı” dedi.

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