CHP'li Yüksel Taşkın'dan HDP itirafı! Ortak Mutabakat Metni'ndeki bazı maddeler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, 6’lı Masa'nın Ortak Mutabakat Metni'ndeki bazı maddelerin HDP için yapıldığını itiraf etti. Taşkın bu maddeleri, “Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın yüzde 3’e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi” olarak sıraladı.

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14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine kısa bir süre kala henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamayan Altılı Masa, dün bir araya gelerek Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu.

Toplamda 2 bin 300'den fazla maddenin yer aldığı metin ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, bazı maddelerin HDP için eklendiğini itiraf etti.

ORTAK MUTABAKAT METNİ'NİN BAZI MADDELERİ HDP İÇİN EKLENDİ

Yüksel Taşkın, katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Bazıları diyor ki metinde Kürt yok HDP yok. Herkes böyle spesifik bir yerden bakmaya çalışıyor. Bakın dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın yüzde 3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi gibi…