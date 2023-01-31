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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e beraat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e beraat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım", "zincirleme şekilde hakaret", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "silahlı terör örgütü propagandası" suçlarından yargılandığı davada beraatine karar verildi.

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Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çelik ve avukatı katıldı. Duruşmayı CHP'li bazı milletvekilleri de izledi. Mahkeme başkanı, savcının esas hakkında mütalaasına karşı savunma yapması için Çelik'e söz verdi.

Suçlamaların somut delillere dayanmadığını, hukukçu kimliğiyle FETÖ ve benzer yapılanmalara karşı mücadele verdiğini söyleyen Çelik, "Beni değil, en uzak yakınımda bile bir FETÖ kriteri bulunması halinde bütün suçlamaları kabul edeceğimi söylemiştim" dedi.

Suçsuz olduğunu ifade eden Çelik, beraatini talep etti. Sanık avukatının beyanını da alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı. Buna göre sanık Çelik, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım", "terör örgütü propagandası", "zincirleme şekilde hakaret" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından beraat etti.

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