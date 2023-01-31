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Lavrov: İran'ı Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil etmek için anlaşmaya varıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Lavrov: İran'ı Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil etmek için anlaşmaya varıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil edilmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry’i ağırladı.Lavrov ikili görüşmenin ardından kamera karşısına geçti.  Rusya'nın Türkiye’nin Suriye ile ilişkileri geliştirmeye olan ilgisini desteklediğini belirten Lavrov, bu konuda çalışmalar yürütüleceğini aktardı.

Lavrov, "Gerçekten Türkiye Cumhurbaşkanı’nın (Recep Tayyip Erdoğan) Suriye Devlet Başkanı (Beşar Esad) ile ilişkilerin normalleştirilmesine, genel olarak iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik ilgisini destekliyoruz ve buna ilişkin çalışmayı mümkün olan her şekilde geliştirmeye hazır olacağız. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu işe dahil olması konusunda prensipte anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.

Lavrov, “Bu nedenle Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik daha fazla temaslara Rusya’nın ve İran’ın eşlik etmesinin kesinlikle mantıklı olduğunu düşünüyorum. Zamanlama ve belirli katılım formatına gelince, askeri yetkililer seviyesinde mi yoksa diplomatlar seviyesinde mi olacak, şimdi bunun üzerinde çalışılıyor” şeklinde konuştu.

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