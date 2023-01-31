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Bakan Murat Kurum duyurdu! İlk Evim İlk İş Yerim projesinde beklenen tarih belli oldu

Bakan Murat Kurum duyurdu! İlk Evim İlk İş Yerim projesinde beklenen tarih belli oldu

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimi için tarih belli oldu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin 1 Şubat'ta başlayacağını açıkladı.

Kurum, “İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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