Bakan Murat Kurum duyurdu! İlk Evim İlk İş Yerim projesinde beklenen tarih belli oldu

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimi için tarih belli oldu.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin 1 Şubat'ta başlayacağını açıkladı.

Kurum, “İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.