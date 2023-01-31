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Film sahnesi değil İstanbul'da yaşandı! Uzun namlulu silahlarla 1 milyonluk vurgun

Film sahnesi değil İstanbul'da yaşandı! Uzun namlulu silahlarla 1 milyonluk vurgun

İSTANBUL Fatih'te yabancı plakalı 2 araçtaki şüpheliler, bankaya para götüren aracın önünü kesti. Ellerinde uzun namlulu silah bulunan şahıslar, içinde 1 milyon 200 bin lira bulunan çantayı gasbederek kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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Olay bugün saat 12.00 sıralarında Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre Polonya plakalı 2 otomobil, bankaya doğru giden 41 RL 996 plakalı otomobilin önünü kesti. Yolu kesilen araç içerisinde bulunan kişilerin bankaya paraları götürdüğü öğrenilen olayda 4 şüpheli şahıs ellerindeki silahların kabzasıyla otomobilin camlarını kırdı.

Gaspçılar içerisinde 3 kişinin bulunduğu aracın arka kısmında bulunan yolcu koltuğundaki para dolu çantayı aldı.

Olay sonrası geldikleri 2 araçtan birini olay yerine bırakan gaspçılar daha sonra diğer araçla olay yerinden uzaklaştı.

Gasp sonrası neye uğradıklarını şaşıran 3 şahıs durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler bölgede geniş çaplı incelemelerde bulundu. Çalınan çantanın içerisinde 1 milyon 200 bin liranın olduğu ve şahısların parayı bankaya götürecekleri öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gasp olayını gerçekleştiren 4 şahsın yakalanması için çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

"Aracın 4 camı da patlamıştı, kaza sandık"

Olayı gördüğünde önce kaza olduğunu zannettiğini söyleyen mahalleli Soner Yavuz, “Ben buradan eczaneye giderken arabanın duvara yaslı şekilde 4 camının patladığını gördüm. Araçta orada duruyordu, biz de kaza sandık. Ama sonradan olayın soygun olduğunu öğrendik” dedi.

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