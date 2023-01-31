Diyanet: Hatim programına izin verilmediği iddiası gerçek dışıdır!

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Bir siyasi parti yöneticisinin vefat eden kızı için Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir camide hatim programına izin verilmediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

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Diyanet İşleri Başkanlığından, Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun'un vefat eden kızı için Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir camide hatim programına izin verilmediği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Torun'un vefat eden kızı için Mevlana Gençlik Merkezi'nde hatim programı yapma talebinin, sekreteri tarafından ilçe müftülüğüne iletildiği belirtildi.

İlçe müftülüğünün, talebe karşılık "okullara ara verilmesiyle birlikte gençlik merkezinin tadilata girdiğini, aynı alanda bulunan Mevlana Camisi'nde hatim programını düzenleyebileceklerini, cami dışında da her türlü ikramın yapılabileceğini" ilettiği ifade edildi.

Görüşmenin ardından müftülüğe hatim programıyla ilgili herhangi bir talebin ulaşmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir siyasi parti yöneticisinin vefat eden kızı için Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir camide hatim programına izin verilmediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Acı bir olay üzerinden oluşturulan bu algının karşısında herkesi sağduyulu olmaya davet eder, vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz."