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Alanya'da okul müdürü kızı doğduktan 10 saat sonra öldü, hiç göremedi...

Alanya'da okul müdürü kızı doğduktan 10 saat sonra öldü, hiç göremedi...

ALANYA'da Özel Yedi Bilim Koleji ortaklarından ve aynı zamanda okul müdürü olan Ahmet Ünal hayatını kaybetti. Ünal'ın ölümünden 10 saat önce kızının dünyaya geldiği öğrenildi. 2.5 yaşında oğlu da bulunan Ünal, yeni doğan kızını görme fırsatı bulamadı...

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Bir süredir yakalandığı siroz hastalığından dolayı Antalya’da tedavi gören 64 yaşındaki Ahmet Ünal, 4 gün önce karaciğer nakli için İstanbul’a sevk edilmişti.

Önümüzdeki perşembe günü büyük kızından karaciğer nakli olmayı bekleyen Ünal, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eşi ise 10 saat önce Alanya'da özel bir hastanede bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ünal’ın ani ölümü, eşine akşam saatlerinde söylendi.

2.5 yaşında oğlu olan Ünal'ın, kız bebeğini göremeden vefat etmesi ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Ünal’ın cenazesi Alanya Cikcillli Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine katılan eşinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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