Galatasaray'da Haris Seferovic'in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak Icardi ve Gomis'in oldukça gerisinde kalan Haris Seferovic'in sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi.

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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Haris Seferovic'in sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Öte yandan Galatasaray'dan ayrılan Haris Seferovic'in yeni takımı belli oldu.

30 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Benfica, Haris Seferovic için kiralık olarak Celta Vigo ile anlaşma sağlandığını ve Kasımpaşa'ya transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

Kasımpaşa'ya kötü haber

Benfica'nın bu haberi sonrasında Kasımpaşa'ya bilgi veren Galatasaray, Seferovic'e de durumu bildirdi.

Boşnak futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeye imza atmak için İspanya'ya gitti.

Süper Lig'de gol atamadı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic, 10 Süper Lig maçında 380 dakika forma giydi ama gol atamadı.

İsviçreli futbolcu, 3 Türkiye Kupası maçında ise 2 gol kaydetti.